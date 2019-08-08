Протести в Москві: у ЦВК не виключають оголошення недовіри голові міського виборчкому

Голова Центральної виборчої комісії Росії Елла Памфілова не виключає відставки голови Московського виборчкому Валентина Горбунова після його відмови реєструвати численних кандидатів, які не представляють владну партію на виборах до міської ради Москви, що призвело до масових протестів.

Памфілова сказала про це 7 серпня на зустрічі з кандидатами в депутати Мосміськдуми від КПРФ: ті зажадали від неї відставки голови Московського виборчкому.

«Я не можу прямою вказівкою його зняти, – сказала Памфілова в ході зустрічі. – Але ми можемо висловити недовіру. Висловити недовіру можна і потрібно буде, якщо мої колеги по ЦВК мене підтримають. Це назріло. Півтора роки тому я зверталася до (мера Москви) Собяніна. Москва вирішила так. Але всьому приходить кінець. 26 років – більш ніж достатньо», – цитують Памфілову російські агентства новин.

Вона відзначила, що Горбунов «дуже досвідчена людина».

«Але з іншого боку те, що зараз відбулося, те, що ми зараз розсьорбуємо, тому що в один момент була на порожньому місці створена проблема, яка зараз б’є по країні. Москва стає туристичним містом, а зараз показують тільки каски (шоломи співробітників ОМОН). Впаде вся ця туристична індустрія», – додала голова ЦВК Росії.

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Вибори в Московську міську думу повинні пройти у вересні 2019 року. Висування кандидатів у депутати завершилося 5 липня. Московський міський виборчком зареєстрував 233 кандидатів, серед яких був 171 представник системних партій і 62 самовисуванці (багато з них представляли владну партію «Єдину Росію», але не афішували цього). 57 кандидатів отримали відмову, в основному опозиційні політики і члени партії «Яблуко».

Після рішення виборчкому про недопуск опозиції до виборів у Москві почалися і вже місяць тривають масові протести. Акції в центрі Москви 27 липня і 3 серпня поліція і Росгвардія жорстоко розігнали.

У ці два дні були затримані більше ніж 1300 і понад тисяча людей відповідно, більше ніж сотня людей отримали арешти за адміністративними статтями, ще понад сотня – штрафи за участь у несанкціонованому мітингу.

Любов Соболь, Дмитро Гудков, Ілля Яшин й інші недопущені Московський міськвиборчкомом до виборів у Москві звернулися до ЦВК зі скаргою. Але 7 серпня Центрвиборчком підтримав рішення Московської міської виборчої комісії не допускати опозицію до виборів у Москві.