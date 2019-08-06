Росія: влада Москви погодила мітинг 10 серпня на проспекті Сахарова

Незареєстрована московською міською виборчою комісією кандидат від партії «Яблуко» Олена Русакова повідомила, що московська влада дозволила опозиційний мітинг на проспекті Сахарова в столиці Росії 10 серпня.

Про це Русакова повідомила 5 серпня за підсумками зустрічі з представниками влади Москви.

Мітинг, за її словами, розпочнеться о 14:00, його заявлена чисельність – до 100 тисяч людей. Учасники висловлять підтримку кандидатам від російської опозиції, не допущеним до виборів у Москві.

«Мітинг узгодили. Це об’єднана заявка – моя, а також Дениса Шендеровича і Ельвіри Віхаревої», – сказала Русакова. Ще один заявник мітингу на Сахарова, кандидат від команди Дмитра Гудкова Дмитро Клочков, за її словами, свою заявку відкликав.

У Москві з середини липня тривають протести, пов’язані з тим, що московський виборчком не допустив до виборів у міську думу більше ніж 20 незалежних кандидатів, які не пов’язані з партією влади, в тому числі Дмитра Гудкова, Іллю Яшина, співробітників Фонду боротьби з корупцією Любов Соболь, Івана Жданова, Костянтина Янкаускаса.

Виборча комісія посилається на графологічну експертизу підписів, яка нібито визнала багато з поданих кандидатами підписів фальшивими, й інші порушення. Кандидати пояснюють свій недопуск фальсифікаціями з боку московського виборчкому.

Після відмови в реєстрації політики провели кілька акцій протесту, а їхні прихильники 14, 20 і 27 липня і 3 серпня виходили на вулиці Москви. На всі ці акції московська влада дозволу не давала.

Протести 27 липня і 3 серпня поліція і Росгвардія жорстоко розігнали. У ці два дні були затримані понад 1300 і 1000 людей. Кілька сотень людей отримали арешти за адміністративними статтями, ще більше ніж сотня – штрафи за участь в несанкціонованому мітингу.

Московська влада заявляла, що була готова узгодити мітинг на проспекті Сахарова, коли заявку подавали представники Лібертаріанської партії. Але лідер партії Михайло Свєтов відмовився від цього місця, після чого його заарештували прямо на виході з мерії.