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03 Серпень 2019, Київ 18:44
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У Москві масово затримують протестувальників

У Москві масово затримують протестувальників
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Близько 400 людей затримали російські силовики на акції протесту в центрі Москви.

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Прес-служба ГУ МВС Москви повідомляє, що під час акції протесту за вільні вибори в Москві були затримані близько 600 осіб. За офіційними даними російського відомства, «в неузгодженій акції в центрі Москви взяли участь близько 1500 осіб».

Натомість, за інформацією сайту «ОВД-Инфо», який відстежує долю учасників протесту, станом на 17:00 російські силовики затримали близько 400 протестувальників. Акції відбуваються у різних місцях центральної частини Москви.

У Росії прихильники опозиції планували о 14:00 3 серпня розпочати нову акцію з вимогою зареєструвати незалежних кандидатів на виборах до Московської міської думи. Перед початком акції російські силовики затримали юристку Фонду боротьби з корупцією Любов Соболь – одну з небагатьох відомих лідерів протесту, які залишалися на свободі. Акція 3 серпня не була погоджена місцевою владою. Влада Москви пообіцяла вжити «всіх необхідних заходів» для підтримання громадського порядку. (відео Reuters)

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