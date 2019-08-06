Хто такий Сергій Кусюк – колишній «беркутівець», який командував розгоном у Москві

Під час розгону протестувальників на мітингу в Москві 3 серпня помітили колишнього командира київського спецпідрозділу «Беркут». В Україні Сергій Кусюк є фігурантом розслідування злочинів проти Майдану. У листопаді 2013 року він і його підлеглі у Києві розганяли студентів, які не погоджувалися з відмовою влади від євроінтеграції. Після цього на Майдан вийшли сотні тисяч людей.

Керував діями спецназівців Сергій Кусюк, якого російський журналіст Ілля Азар помітив під час розгону ОМОНом протестувальників у Москві 3 серпня. Те, що це саме Кусюк, проекту Радіо Свобода за участі «Голосу Америки» «Настоящее время» підтвердив також один із колишніх керівників МВС України Григорій Мамка. Крім того, колишній «беркутівець» потрапив у кадр під час трансляції Російської служби Радіо Свобода на Новому Арбаті 3 серпня.

За часів Віктора Януковича (президент України, який втік до Росії) найчастіше Сергій Кусюк з'являвся на акціях в цивільному і завжди відмовлявся представлятися. І тільки після офіційного запиту голови партії «Демократичний альянс» в 2012 році в МВС України назвали його ім'я.

У 2013 році бійці спецпідрозділу МВС України «Беркут» силою розганяли студентський протест. Саме з цих подій почалася гаряча фаза Євромайдану, який пізніше українці назвали Революцією гідності. В ту ніч десятки людей були госпіталізовані з травмами.

«Беркут» був задіяний 1 грудня 2013 року під час розгону протестувальників біля будівлі Адміністрації президента. Багатьох затриманих тоді били і принижували прямо у дворі офісу глави держави.

У січні 2014 року «Беркут» протидіяв майданівцям на вулиці Грушевського, де розташований Кабінет міністрів України і Верховна Рада. Тоді спецназівці били людей гумовими кийками по голові, шиї, поблизу живота і статевих органів. Жертвами побиття «Беркуту», крім майданівців, часто ставали журналісти і медики.

Навесні 2014 року спецпідрозділ МВС розформували. Кусюк втік до Росії. У 2017 році Кусюка було внесено у санкційний список Мінфіну США.

На розгонах протестувальників у Росії колишнього командира київського «Беркуту» бачать не вперше. У червні 2017 року журналісти російського телеканалу «Дождь» помітили його на Дні Росії, коли силовики розганяли демонстрантів.

Оригінал – на сайті проекту Радіо Свобода за участі «Голосу Америки» «Настоящее время»