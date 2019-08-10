Росія: число затриманих у Санкт-Петербурзі сягнуло 60

У російському місті Санкт-Петербурзі силовики затримали близько 60 учасників акції протесту, повідомив в ефірі кореспондент телеканалу «Настоящее время» Антон Гуськов. На відміну від Москви, де акція узгоджена владою з 14:00 до 16:30, в Петербурзі протест є несанкціонованим.

Як інформує сайт «ОВД-Инфо», станом на 16:15 у трьох російських містах затримали 66 учасникsd акцій протесту, 51 із яких – у Санкт-Петербурзі (затримання також відбулися в Москві та Ростові-на-Дону).

У столиці Росії Москві відбувається узгоджена з владою акція «Відпускай і допускай», ній беруть участь майже 50 тисяч людей. Це четверта за останній місяць демонстрація з вимогою допустити близько 30 незалежних кандидатів на вибори до Московської міської думи. Цього разу протестувальники також вимагають відпустити з місць несвободи учасників несанкціонованих демонстрацій 27 липня і 3 серпня.

Уперше на таку акцію прийшли популярні серед молоді публічні особи. Зокрема, зі сцени мітингу співали російський репер Face, групи Ic3peak і «Кровосток», перед демонстрантами виступив стендап-комік Данило Поперечний.

Схожі акції відбуваються і в інших регіонах Росії.