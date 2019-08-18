Крим: у печерному місті Ескі-Кермен російські археологи виявили візантійські фрески

В анексованому Росією Криму у печерному місті Ескі-Кермен вчені «Кримського федерального університету імені В.І. Вернадського» (КФУ) та Інституту археології Російської академії наук виявили візантійські фрески в наземному християнському храмі X-XIII століть.

«У храмі X – кінця XIII століть наша експедиція виявила фрагменти поліхромних фресок. Причому в Ескі-Кермені вони вперше виявлені в наземному храмі. У підземних, або печерних, що тут розташовані, вони зустрічалися і раніше, а в наземному – вперше», – сказав керівник науково-дослідного центру історії та археології КФУ, доктор історичних наук Олександра Айбабіна в коментарі агентству ТАСС.

За його словами, розпис належить пензлю візантійських майстрів, оскільки саме місто засноване вихідцями з Візантійської імперії. Точне датування стане відомо після дослідження зразків штукатурки, які проведуть вчені російського Національного дослідницького центру «Курчатовський інститут».

Ескі-Кермен розташований у Бахчисарайському районі анексованого Росією Криму на гірському плато з обривами до 30 метрів. Він був побудований приблизно наприкінці VII столітті н.е. Площа міста становила 8,5 га, на його території жили до 3 тисяч осіб.

Після анексії Криму Росія взяла під свою юрисдикцію всі об'єкти культурного й історичного значення, розташовані на території півострова. Київ наполягає на приналежності пам'яток українському народу і просить взяти їх під захист ЮНЕСКО.

До списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО входить заповідник «Херсонес Таврійський» у Севастополі. Також кандидатами на внесення до списку є Ханський палац у Бахчисараї, Генуезька фортеця в Судаку, Кримська астрофізична обсерваторія, Мангуп-Кале, Ескі-Кермен і Чуфут-Кале.