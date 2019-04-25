Київ чекає на візит місії ЮНЕСКО до Криму для перевірки стану Бахчисарайського палацу – Нищук

Україна чекає на моніторингову місію, яка перевірить стан Ханського палацу в анексованому кримському Бахчисараї, повідомив міністр культури Євген Нищук.

Про це він сказав в ефірі Радіо Свобода. Так звані реставраційні роботи, які здійснює окупаційна влада щодо архітектурної пам’ятки, міністр назвав «брутальним нищенням ханського палацу».

«Зараз ми чекаємо на моніторингову місію, яка тільки й може нам допомогти, тому що ми прямого доступу (до Криму – ред.) не маємо. Мої особисті перемови з урядом і міністром культури Туреччини, який долучається до чих процесів; з 8 по 12 число в нас безпосередньо в Києві будуть представники ЮНЕСКО, з якими ми якраз маємо напрацювати параметри того, який чином вони будуть здійснювати місію і щодо Ханського палацу, і щодо Херсонесу, де також здійснюється чорна археологія, незаконні розкопки, де починається будівництво у заповіднику Херсонеса», – сказав Нищук.

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Він додав, що перевірки стан цих пам’яток Україна може тільки за допомогою міжнародних місій.

Україна, а також провідні країни світу та міжнародні організації, вважають окупацію й анексію Росією Криму незаконними і не визнають призначених Кремлем очільників на півострові. Через анексію Криму країни Заходу запровадили проти Росії економічні санкції. Кремль окупацію заперечує і називає анексію півострова «відновленням історичної справедливості».

Київ неодноразово критикував так звану реставрацію, яку проводить російська влада в Ханському палаці.