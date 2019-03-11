Суд у Нідерландах починає розгляд апеляції у справі «скіфського золота»

Апеляційний суд Амстердама (Нідерланди) почав розглядати апеляцію музеїв анексованого Росією Криму на рішення про повернення Україні колекції «скіфського золота», повідомила перший заступник міністра інформаційної політики України Еміне Джеппар.

За її словами, судді зайшли до залу, триває представлення учасників процесу.

«Представників кримських музеїв цього разу не має в суді. Їх представляє одна з найкращих юридичних компаній в Нідерландах , яка вела більшість справ пов’язаних із Росією ( Юкос ітд). У публічній частині їх представник вже сказала, ці цінності стали частиною політичної гри, що є неприпустимим. Що по суті, цінності мають бути віддані Криму, тому що керівники кримських музеїв не можуть приїхати і в Україну й захищати цінності там», – написала Джеппар у Facebook березня.

За її словами, захист кримських музейників наполягає на тому, що це майнове питання між музеями – музеєм Аларда Пірсона і чотирма кримськими музеями, а не політичне.

«Україна опирається на конвенцію ЮНЕСКО 1970 і те, що музейні артефакти є частиною державного музейного фонду. А за умов окупації держава як гарант їх зберігання, не зможе це гарантувати за умов їх повернення в Крим. Тим більше на фоні незаконних дій Росії в українському Криму – «реставрований» Ханський палац та інші об’єкти, незаконні археологічні розкопки і вивезення культурних цінностей України до Росії», – додала заступник міністра.

Заступник міністра юстиції Сергій Пєтухов, зі свого боку, висловив сподівання, що апеляційний суд підтримає рішення суду першої інстанції.

У грудні 2016 року Окружний адміністративний суд Амстердама (Нідерланди) ухвалив рішення про те, що експонати кримських музеїв з колекції «Крим – золотий острів у Чорному морі» (так зване «скіфське золото») повинні бути повернуті в Україну.

Колекцію «скіфського золота» вивезли з Криму на виставку в археологічний музей Алларда Пірсона в Амстердамі на початку лютого 2014 року, ще до того, як півострів незаконно анексувала Росія. Через анексію Росією Криму (яку Нідерланди не визнають) виникло запитання, кому повертати кримську колекцію.

Україна вимагала від музею повернути експонати.

Відмову повернути колекцію Національному музею історії України нідерландська сторона мотивувала побоюванням про можливі претензії з боку кримських музеїв. Україна ж наполягала, що поки Крим окупований Росією, експонати не можна повертати на півострів, а треба передати безпосередньо державі Україна.

Російська влада назвала незаконним рішення суду щодо «скіфського золота».