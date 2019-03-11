В Амстердамі можуть розглянути апеляцію щодо «скіфського золота»

11 березня в Амстердамі може відбутися чергове судове засідання з розгляду апеляції кримських музеїв на рішення про повернення «скіфського золота» українській державі. Про це повідомляє проект Радіо Свобода Крим.Реалії з посиланням на міністра культури Євгена Нищука.

Згідно з повідомленням, група представників від України разом з міністром очікує від сьогоднішнього засідання отримати «ясність і розуміння, коли закінчиться цей процес і коли ця колекція буде привезена в Україну», заявляв раніше Нищук.

Виставка «Крим: золото і таємниці Чорного моря», в якій налічувалося понад 500 експонатів з декількох музеїв Криму, була відкрита в археологічному музеї Алларда Пірсона в Амстердамі з 7 лютого до 31 серпня 2014 року, однак через анексію Росією Криму не повернулася в ці музеї.

Колективний позов про повернення експонатів до музею Алларда Пірсона подали чотири кримських музеї. Українська влада заявила, що артефакти не є власністю музеїв, а належать державі Україна. Музей в Нідерландах вирішив не передавати експонати до рішення компетентного судді або угоди між сторонами.

Окружний суд Амстердама 14 грудня 2016 року постановив повернути українській державі експонати виставки «Крим: золото і таємниці Чорного моря». 28 березня 2017 року Апеляційний суд Амстердама отримав від представників кримських музеїв апеляцію на рішення суду щодо «скіфського золота».

У Києві очікують, що експонати повернуться в Україну після завершення всіх розглядів, а в кримські музеї – після деокупації півострова.