Нищук не впевнений, що «скіфське золото» вдасться повернути в Україну цього року

Міністр культури України Євген Нищук не впевнений, що рішення стосовно «скіфського золото» суд у Нідерландах винесе до кінця поточного року. Про це він заявив у ефірі телеканалу «Прямий».

«Цей процес тягнеться далі в судовому процесі. На березень призначена чергова апеляція – як мені казали, вже одна з останніх. Ми сподіваємося, що вона, звичайно, буде відхилена. І я не буду забігати наперед і говорити, що цього року вона буде повернута. Тому що ми знаємо, що ці всі судові процеси іноді тягнуться багато років. Але перший суд, який вже відбувся, він є на користь української держави. Там чітко написано, що ця колекція повинна повернутися до України», – зазначив Нищук.

У грудні 2016 року Окружний адміністративний суд Амстердама (Нідерланди) ухвалив рішення про те, що експонати кримських музеїв з колекції «Крим – золотий острів у Чорному морі» (так зване «скіфське золото») повинні бути повернуті в Україну.

Колекцію «скіфського золота» вивезли з Криму на виставку в археологічний музей Алларда Пірсона в Амстердамі на початку лютого 2014 року, ще до того, як півострів незаконно анексувала Росія. Через анексію Росією Криму (яку Нідерланди не визнають) виникло запитання, кому повертати кримську колекцію.

Україна вимагала від музею повернути експонати.

Відмову повернути колекцію Національному музею історії України нідерландська сторона мотивувала побоюванням про можливі претензії з боку кримських музеїв. Україна ж наполягала, що поки Крим окупований Росією, експонати не можна повертати на півострів, а треба передати безпосередньо державі Україна.

Російська влада назвала незаконним рішення суду щодо «скіфського золота».