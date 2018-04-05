«Відбувається пограбування пам'яток»: як захистити культурну спадщину Криму від дій Росії?

«Директорів» та «посадових осіб» кримських музеїв, які окупувала Росія, хочуть притягнути до відповідальності за переміщення культурних цінностей через державний кордон України та запровадити так звані «культурні санкції». Про це розповіли в Міністерстві культури України, відповідаючи на інформаційний запит редакції Радіо Крим.Реалії.

За повідомленнями відомства, 2016 року з окупованого Криму до сусідньої Росії вивезли приблизно 38 картин із колекції Національної картинної галереї імені Івана Айвазовського. У зв'язку з цим на материковій частині України відкрили кримінальне провадження. Російська сторона стверджує, що діє в межах «своєї юрисдикції».

Виконавчий директор Українського національного комітету Міжнародної ради з питань пам'яток і визначних місць Олена Сердюк зазначає, що вивезення музейних колекцій ‒ не єдиний злочин Росії на півострові в цій сфері.

Відбувається розграбування пам'ятників археології. Потрібно фіксувати всі ці злочини та повідомляти про них світовій громадськості

‒ Окрім того, що росіяни перевозять рухомі цінності з музейних колекцій, відбувається також пограбування пам'яток археології. Я не можу по-іншому прокоментувати масштабні дослідження в Криму. Це безпрецедентно. Археологічні колекції не залишаються в місцевих музеях, їх масово вивозять до Росії. Це стосується Судака, звідки везуть цінності до Ермітажу. На Ескі-Кермен, на Мангуп-Кале, в заповіднику «Херсонес Таврійський» тривають незаконні археологічні дослідження. Згідно з українським Кримінальним кодексом, це 298-а стаття ‒ незаконне дослідження й пограбування пам'яток. Тому Україна має висунути Росії претензії не тільки за музейні колекції. Потрібно фіксувати всі ці злочини й повідомляти про них світовій громадськості.

Директор Національного музею українського народного декоративного мистецтва Людмила Строкова нагадує про долю «скіфського золота» й пропонує поглянути на роботу кримських музейників з іншого боку.

Якщо кримські музейники не робитимуть того, що говорить їм Росія, то залишаться без роботи, а то й піддадуться переслідуванням. Кого ми збираємося карати?

‒ 2016 року суд у Нідерландах ухвалив рішення передати «скіфське золото» Україні. Процес триває до сьогодні. Ми досі чекаємо дати призначення апеляційного суду за заявою кримської сторони. Моніторити ситуацію в Криму складно. Наскільки я знаю, місцевим музейним співробітникам забороняють спілкуватися з українськими колегами. Тому нам доступна тільки інформація з російських ЗМІ. Щоправда, я не можу сказати, що щось вивозиться з кримських музеїв до Росії з метою захоплення експонатів, вони проводять виставки в Російській Федерації і не вважають, що порушують порядок в'їзду та виїзду з тимчасово окупованої території за українськими законами. Але ж, якщо кримські музейники не робитимуть того, що говорить їм Росія, то залишаться без роботи, а то й піддадуться переслідуванням. Кого ми збираємося карати?

Український юрист, фахівець з міжнародного права Роман Шахматенко вважає, що відчутне покарання мають отримати не тільки співробітники кримських музеїв.

Світова громадськість має перекрити будь-які грантові, спонсорські, донорські програми тим російським організаціям, що беруть участь у вивезенні кримських цінностей

‒ Фактично ми говоримо про колабораціонізм, коли з окупованої території все найцінніше починають вивозити до країни-окупанта. З юридичної точки зору такі дії кваліфікуються як самоуправство. Це кримінальна стаття: коли без дозволу перевозять за кордон цінності культури. Ті, кого підозрюють у скоєнні цих злочинів, стають нев'їзними на материкову частину України. З іншого боку, світова громадськість має перекрити будь-які грантові, спонсорські, донорські програми тим російським організаціям, що беруть участь у вивезенні кримських цінностей. Але це винятково переговорний, політичні процес. Все залежить від української дипломатії.

(Текст підготував Владислав Ленцев)

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