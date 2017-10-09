Україна закликала ЮНЕСКО запровадити прямий моніторинг в окупованому Криму

Україна закликала ЮНЕСКО, освітню, наукову і культурну організацію ООН, запровадити прямий моніторинг у Криму, що, залишаючись частиною України, перебуває під окупацією Росії.

Представник України у Виконавчій раді ЮНЕСКО, заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця висловив задоволення прогресом, досягненим у консультаціях між Україною та Секретаріатом ЮНЕСКО стосовно параметрів моніторингу, повідомили в МЗС.

Виступаючи на пленарному засіданні 202-ї сесії Виконавчої ради, що триває в Парижі, голова української делегації «навів факти кричущих порушень прав людини на території окупованого півострова, наголосив на важливості об’єднання зусиль міжнародної спільноти для розв’язання проблеми незаконної окупації Росією Автономної Республіки Крим та міста Севастополя», мовиться в повідомленні.

«ЮНЕСКО має реагувати на динамічні зміни сучасного світу. Величезний потенціал організації має бути використано в повному обсязі. Лакмусовим папірцем на здатність ЮНЕСКО віднаходити адекватні відповіді на виклики 21-го століття має стати запровадження прямого моніторингу у Криму», – наголосив Сергій Кислиця.

ЮНЕСКО від часу окупації Криму Росією не має змоги здійснювати моніторинг на півострові, бо не визнає заяв Москви про анексію Криму і перетворення півострова на «частину Росії». Зокрема, без моніторингу залишається музей-заповідник «Херсонес Таврійський» на околиці Севастополя, що є визнаним ЮНЕСКО українським об’єктом світової культурної спадщини. Україна вже давно закликає спрямувати до Криму моніторингову місію ЮНЕСКО і взяти під захист організації українські об’єкти культурного й історичного значення на території півострова. Москва стверджує, ніби ці об’єкти тепер є «російськими», й заявляє, що «перебрала їх під свою юрисдикцію».