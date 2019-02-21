«Міфи Лаврова про Крим» – активісти про мюнхенські заяви очільника МЗС Росії

Переконатися у відсутності порушень прав людини в Криму (український півострів, який Росія окупувала в 2014 році) легко, для цього потрібно лише поїхати й подивитися, що відбувається на півострові сьогодні, прокоментував «Крымскому журналу» ситуацію міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров під час 55-ї конференції з безпеки в Мюнхені.

«У Криму вперше в історії будується Соборна мечеть у Сімферополі. Чого не було ні за радянської влади, ні тим більше в ті роки, коли Крим перебував у складі України. При цьому, як не смішно, нас звинувачують у тому, що ми дискримінуємо кримських татар. Тим часом кримськотатарська мова стала однією з державних, чого теж ніколи не було при Україні», ‒ наголосив російський міністр.

Також Лавров вважає несправедливою «візову дискримінацію», яка заважає кримчанам отримати шенгенську візу в Росії.

До складу російської делегації увійшла й кримчанка ‒ головний редактор «Крымского журнала» Марія Волконська. Вона привезла на міжнародний майданчик англомовний спецвипуск «КЖ», темою якого став кримський медіапростір та «прорив інформаційної блокади».

На думку заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерова, Росія в кримській темі видає вигідні їй міфи за реальність.

Прикриваючись будівництвом мечеті, державним статусом мови, нинішня окупаційна влада продовжує успішно знищувати все кримськотатарське

«Росія завжди жила міфами, кримськотатарська тема ‒ не виняток. Прикриваючись будівництвом мечеті, державним статусом мови, двома релігійними святами, які дають по одному неробочому дню, нинішня окупаційна влада продовжує успішно знищувати все кримськотатарське (заодно й українське). По-перше, і мечеть, і свята, і державна мова використовуються винятково в пропагандистських цілях. Насправді каток репресій триває. Змінений статус усіх національних шкіл. Навчання проводиться не кримськотатарською, а російською мовою. Державна мова ‒ чистої води фікція, вона не використовується ніде. Культурна спадщина нашого народу (Ханський палац) під виглядом ремонту знищується (втрачається автентичність об'єктів). Порушується екологія (нестача води й дорога «Таврида»). Облави, обшуки, затримання, арешти, адміністративні та кримінальні справи, нескінченні суди тривають. Кількість позбавлених волі та кількість дітей, які залишилися без батьківської опіки, тільки збільшується. Зниклими й викраденими так звана «влада» не займається», ‒ розповів у коментарі Крим.Реалії заступник голови Меджлісу.

При цьому він зазначає, що Росія продовжує порушувати міжнародні норми та права людини в окупованому Криму.

«Мілітаризація Криму досягла жахливих масштабів. Замість людей, які вимушено залишили захоплений Крим, завезено з РФ на порядок більше. Усе це і є «щоденні події», щодо яких Лавров радить не полемізувати. Про «шенгенську візу» й про багато іншого необхідно було думати, коли, порушуючи все, що можна було порушити, Росія анексувала частину території України. Ті, кому треба до Європи, нехай їдуть за візою до України, тобто на її материкову частину. Європа й світ не визнають «приєднання» Криму, вважають його тимчасово окупованою територією, тому я б вітав їхнє рішення обмежити видачу віз на всій території Росії», ‒ зазначив Умеров.

Черговими інсинуаціями назвав слова російського міністра в коментарі Крим.Реалії керівник Кримськотатарського ресурсного центру, член Меджлісу кримськотатарського народу Ескендер Барієв.

«Чергові інсинуації дипломатичного корпусу Росії. У Криму дійсно вперше в історії будується Соборна мечеть у Сімферополі, ескізний план якої був розроблений і виділена земля під будівництво ще в українські часи. Активно велися переговори з турецькою стороною про її будівництво. При цьому ми є свідками переслідування 37 осіб (12 осіб засуджені, 26 перебувають у СІЗО або під домашнім арештом, а один помер) за релігійним принципом, із них 35 мусульман, чого дійсно не було в українські часи», ‒ розповів громадський активіст.

Він підкреслив, що, незважаючи на державний статус кримськотатарської та української мов в анексованому Криму, в реальності вони дискримінуються.

В школах при спробі батьків написати заяви на вивчення рідної мови говорять, що в Криму «рідна мова одна ‒ російська»

«Так, дійсно, в окупаційній Конституції Криму кримськотатарська та українська мови є державними, але при цьому вони не використовуються у справочинстві. Із семи українських шкіл залишилася одна, змінені статуси дев'яти кримськотатарських шкіл: на школи з двома мовами навчання ‒ чотири, і на загальноосвітні школи ‒ п'ять. А в школах, при спробі батьків написати заяви на вивчення рідної мови, говорять, що в Криму «рідна мова одна ‒ російська», а для вивчення кримськотатарської та української відсутні викладачі та підручники. Ну і, звичайно ж, росіян турбує, що міжнародні організації ‒ ООН, ОБСЄ та інші ‒ відмовляються відкривати свої офіси в Криму ‒ як на території РФ, а західні політики та бізнесмени відмовляються відвідувати окупований Крим, минаючи Україну. При цьому багато жителів Криму, навіть ті, хто «вітав» Росію, зберігають громадянство України й отримують ID-паспорти для того, щоб була можливість безперешкодно відвідувати шенгенську зону», ‒ підкреслив Барієв.

Правозахисниця Галина Койнаш вважає, що Росія повторює досвід СРСР у своїй міжнародній діяльності.

«Від усього цього, від виступу Лаврова, але особливо, мабуть, від «красивого видання» англійською, віє радянщиною. У тому, що цього разу брала участь Волконська, нічого дивного не бачу. За радянської влади лояльних журналістів, письменників та інших теж відряджали на різні міжнародні заходи. Вихваляли радянську владу, люто критикували злісну антирадянську пропаганду, а натомість отримували можливість подорожувати, купувати дефіцитні речі. Тепер відряджають різних колабораціоністів. Наприкінці 2016 року, наприклад, один із небагатьох кримськотатарських перебіжчиків Ремзі Ільясов «закликав ООН визнати Крим територією РФ». Російська влада прорахувалася, якщо вважала, що це вплине на Міжнародний суд ООН у Гаазі. Той не тільки не відхилив позов України у квітні 2017 року, а й зобов'язав Росію скасувати заборону на діяльність Меджлісу кримськотатарського народу», ‒ прокоментувала новину Крим.Реалії правозахисниця.

Вона зазначила, що Росія вперто не хоче визнавати порушення прав людини в окупованому Криму.

«Щодо порушень прав людини, з яких саме почати? Довго перераховувати можна ‒ як політв'язнів, так й інші порушення. Кричать у своєму «красивому виданні» про те, що на конференції ОБСЄ з прав людини у Варшаві не дозволили кримським делегатам виступити від імені РФ, що це нібито порушує свободу слова. Ні слова не говорять, звісно, про те, що кримського журналіста Миколу Семену засудили до 2,5 років із випробувальним терміном за те, що він у статті засуджував окупацію Росією Криму. Мовчать і про те, що громадянського журналіста Нарімана Мемедемінова тримають під вартою вже 11 місяців, і що інших активістів «Кримської солідарності» теж нещадно переслідують», ‒ зазначила правозахисниця.

Експерт із міжнародного права Борис Бабін у коментарі Крим.Реалії зазначив, що статус кримськотатарської мови як державної Росія використовує в пропагандистських цілях.

1944 року кримськотатарська також була «державною мовою» в Кримській Автономній РСР, але геноцид корінного народу це аж ніяк не зупинило

«Нічого нового в пропагандистських тезах очільника МЗС держави-агресора немає. Є заграна мантра про «кримськотатарську державну мову», яка нібито є в окупованому Криму. До речі, 1944 року кримськотатарська також була «державною мовою» в Кримській Автономній РСР, але геноцид корінного народу це аж ніяк не зупинило. І в Україні кримськотатарська мова мала і має офіційний статус ‒ як одна з трьох конституційних (офіційних) мов АРК, як мова, визнана нами з міжнародних обов'язків, регіональною (міноритарним), і як мова корінного народу, яка має спеціальні преференції в законах про освіту й про телерадіомовлення», ‒ сказав експерт.

На його думку, аргумент Лаврова про будівництво Соборної мечеті в Сімферополі також не є заслугою російської влади.

Теза окупантів про Соборну мечеть є проявом намірів розчинити корінний кримськотатарський народ у безправному масиві «кримських мусульман»

«Багаторазово повторювана теза окупантів про Соборну мечеть, звичайно, свідчить не про їхню повагу до релігійного життя, а є проявом намірів розчинити корінний кримськотатарський народ у безправному масиві «кримських мусульман» (або «російських мусульман»). Адже корінний народ має гарантовані світовою спільнотою права, зокрема на самовизначення, а релігійне багатоетнічне товариство ‒ ні. Окрім того, не окупанти багато років відстоювали ідею будівництва Соборної мечеті в Сімферополі, а Меджліс кримськотатарського народу та ДУМК (Духовне управління мусульмін Криму ‒ ред.). Нинішні ж соратники росіян у Криму до 2014 року, навпаки, робили все, щоб унеможливити це будівництво.

Мечеті ж у Криму, як не дивно, масштабно реконструювали й у радянські часи (похмура коняка, очевидно, погано знає матчастину), але, звісно, не через повагу до кримських татар або до мусульман. Наприклад, повне відновлення знищених у ХХ столітті мінаретів справжньою соборної мечеті Кримського ханства ‒ євпаторійської Хан-Джамі (Джума-Джамі) було здійснене в... 1985 році. Тобто такі будівництва самі собою не означають нічого», ‒ зазначив експерт.

Експерт вважає, що права кримчан не утискаються у візових питаннях, оскільки вони можуть без проблем оформляти собі українські закордонні паспорти.

«Плач Ярославни» росіян про невизнання світом виданих ними в Криму «аусвайсів» ‒ теж не нова пісня. Тому, прикриваючись правами людини, агресор учергове хоче протягнути в паспортно-візовій сфері визнання кримчан як громадян Росії де-факто. Істеричності в цьому плачі побільшало через поступове розширення 2018 року можливостей України видавати паспорти жителям Криму на Херсонщині та зниження в цій сфері корупційних ризиків і кількості агентів впливу РФ. Думаю, після відкриття ще трьох-чотирьох центрів надання адміністративних послуг для кримчан у відповідних селах і селищах Прикрим'я російські пропагандисти завиють про «паспортний геноцид» ще голосніше. Але це будуть винятково їхні проблеми», ‒ наголосив Бабін.

Кримськотатарський активіст Риза Асанов стверджує, що доводи Лаврова на конференції в Мюнхені ‒ звичайна російська пропаганда.

У Криму проводять кампанію з демонізації кримських татар

«Мені доводилося зустрічатися з цим паном в ЄС. Не хочу бути грубим, але, на мій погляд, пан Лавров не завжди адекватний. При тому, що 32 кримських татар перебувають у тюрмах РФ і Криму. 16 кримських татар викрадені або вбиті. У Криму проводять кампанію з демонізації кримських татар, наприклад, підручник історії Криму, де кримськотатарський народ назвали «помічниками фашистів». Знаю, що для кримських татар навіть робота дається за залишковим принципом (там, де росіяни вже не хочуть). І при всьому цьому він сміє говорити про дискримінацію світовою спільнотою кримчан? Росія завжди славилася своїм цинізмом. У 45% дорослого населення вже є українські біометричні паспорти, їм віза не потрібна. Лавров турбується про зовсім інше, а саме: український біометричний паспорт не можуть собі зробити кримські колаборанти. Як завжди, у Росії люблять у своїх злочинах звинувачувати інших. Репресії та дискримінацію в Криму проти кримських татар він перевів на благо й турботу про мій народ. При цьому звинуватив ЄС у дискримінації кримчан. Усе, як завжди, нічого нового», ‒ поділився своєю думкою з Крим.Реалії активіст.

Активістка руху «Вільний Крим» Еміне Ібраїмова впевнена, що виступ Лаврова на конференції є однобоким і нещирим.

«Міністр закордонних справ РФ, м'яко кажучи, кривить душею. За російської влади в Криму вперше стали кримінально переслідувати за релігійною ознакою, і вже кілька десятків дітей через це не бачать своїх батьків, запроторених до в'язниці. Кримськотатарська мова в Криму фактично така ж державна, як китайська, хоча китайська в кращому становищі ‒ її вже вивчають як другу іноземну в школах. У шкільному підручнику кримських татар офіційно назвали «зрадниками». Кримських журналістів перетворили на пропагандистів. У Криму опинилися під забороною масові акції та свобода слова. І перераховувати всі ці порушення прав людини в Криму ще можна довго. Тому у мене питання риторичне: так хто дискримінує кримчан насправді ‒ ЄС або РФ?» ‒ сказала в коментарі Крим.Реалії активістка.

Росія окупувала та анексувала український півострів Крим у березні 2014 року. Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав закон про це. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії.

Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій проти Москви. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».

У матеріалі використовується термінологія, вживана на анексованому Росією півострові​