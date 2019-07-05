У Баку на комітеті ЮНЕСКО вилучили вісник Росії, де кримський Херсонес вказано російським

У Баку на 43 сесії Комітету Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО вилучили спеціальний випуск вісника Комісії Росії у справ ЮНЕСКО, в якому об’єкт Всесвітньої спадщини «Давнє місто Херсонес Таврійський та його хора» долучений до перелвіку об’єктів Росії. Про це 5 липня повідомив посол України в Азербайджані Владислав Каневський.

«43 сесія ЮНЕСКО в Баку, крім розгляду важливих питань, «відзначилася» порцією чергової російськоі пропаганди. Херсонес (Крим) чомусь став російським об’єктом Всесвітньої спадщини. Завдяки делегації України і азербайджанським колегам незаконну продукцію вилучено», – повідомив посол у своєму Twitter.

Постійне представництво України при ЮНЕСКО також засудило поширення Росією вісника, в якиму «Херсонес Таврійський» вказаний як один із об’єктів Росії.

Після анексії Криму у 2014 році Росія фактично взяла під контроль всі об’єкти культурного та історичного значення на території Криму. Київ наполягає на приналежності пам’яток українському народові та просить ЮНЕСКО взяти їх під свій захист.

«Херсонес Таврійський» в анексованому Криму входить до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Також кандидатами на внесення до цього списку є Ханський палац у Бахчисараї, Генуезька фортеця у Судаку, Кримська астрофізична обсерваторія, Мангуп-Кале, Ескі-Кермен та Чуфут-Кале.