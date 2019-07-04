Російські військові в окупованому Криму відпрацьовували знищення крилатих ракет

Російські військові в окупованому Криму провели навчання зі знищення крилатих ракет умовного противника системами С-400 «Тріумф» і комплексами «Панцир». Про це повідомляє прес-служба міністерства оборони Росії.

«Військовослужбовці відпрацювали завдання з виявлення, супроводу і знищення крилатих ракет умовного противника. Умовні крилаті ракети були змодельовані електронним способом, при цьому були задані різні параметри швидкості польоту і висоти умовних ракет, що ускладнило бойовим розрахунками ураження цілей», – мовиться в повідомленні.

Раніше російські військові привели в бойову готовність підрозділи протиповітряної оборони в включеному Криму.

Після анексії Криму в 2014 році Росія проводить регулярні військові навчання на півострові. У Генштабі України дії російських військових у Криму називають незаконними.