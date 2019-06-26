Двоє російських десантників потонули під час навчань в анексованому Криму

Двоє російських військовослужбовців-контрактників загинули 26 червня під час навчань в анексованому Росією Криму. Як повідомляє прес-служба Південного військового округу Росії, десантники загинули під час тренувань із парашутних стрибків: вони приземлилися на воду, не змогли звільнитися від парашутів і потонули.

Причини події встановлює комісія командування Повітряно-десантних військ спільно з правоохоронними органами, додали в Міноборони Росії.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін раніше цього місяця в інтерв’ю проекту Радіо Свобода Крим.Реалії заявив, що дії Росії щодо посилення військового угруповання в анексованому Криму не сприятимуть поліпшенню життя кримчан.

Після анексії Криму в 2014 році Росія проводить регулярні військові навчання на півострові. У Генштабі України дії російських військових у Криму називають незаконними.