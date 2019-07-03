Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
03 Липень 2019, Київ 22:39
Новини | Політика

У Росії висунули остаточне звинувачення 18 із 24 українських моряків – Полозов

Старший матрос судна «Нікополь» В’ячеслав Зінченко в супроводі російських силовиків (архівне фото)

Дивитись коментарі

У Росії звинувачення в остаточній редакції висунуто 18 військовополоненим українським морякам. Про це повідомив у Facebook адвокат Микола Полозов.

«Загалом на сьогодні звинувачення в остаточній редакції висунули 18 військовополоненим українським морякам. У графіку слідчих дій, очікується, що в четвер, п’ятницю і у вівторок наступного тижня звинувачення в остаточній редакції буде висунуте щодо решти 6 військовополонених українських моряків», – повідомив Полозов.

Він додав, що сьогодні слідство висунуло остаточне звинувачення Віктору Беспальченку, Володимиру Варимезу, В’ячеславу Зінченку і Юрію Без’язичному.

Слідство ФСБ Росії в Москві розпочало висувати звинувачення в остаточній редакції захопленим у Чорному морі українським військовим морякам за статтею ККР про незаконне перетинання державного кордону Росії.

Після того, як 9 липня слідство висуне остаточне обвинувачення всім українським морякам захист і військовополонені перейдуть до стадії ознайомлення з матеріалами справи.

/**/ /**/ /**/ Один із захоплених українських моряків Юрій Будзило
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:

Захопленим ФСБ Росії українським морякам загрожує до 6 років за ґратами – адвокат

Міжнародний трибунал з морського права на засіданні в Гамбурзі у справі захоплених Росією українських моряків 25 травня зобов'язав Росію негайно звільнити військові кораблі і повернути їх під контроль України. У Міністерстві закордонних справ Росії заявляли, що у Трибуналу ООН немає юрисдикції розглядати цю справу.​

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG