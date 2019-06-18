Клімкін: для Росії українські моряки – розмінна монета

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін вважає, що Росія використовує захоплених в Керченській протоці українських моряків для досягнення своїх цілей на міжнародній арені, в тому числі, в міжнародних суперечках з Україною. Про це він сказав в коментарі проекту Радіо Свобода Крим.Реалії.

«Але, розумієте, чому Росія відмовляється виконувати (рішення міжнародного трибуналу із морського права – ред.) – ми їй перебили гру. Тобто Росія хотіла хлопців використовувати як розмінну монету. Зараз – використовувати їх як важіль. Просто їх на щось розміняти», – заявив Клімкін.

Міністр нагадав, що є чітке рішення міжнародного суду, за яким Росія повинна звільнити українських моряків. Він сподівається, що при широкій міжнародній підтримці українських моряків вдасться повернути з російського ув’язнення додому.

25 травня в Гамбурзі була оголошена постанова Міжнародного трибуналу з морського права у справі захоплених Росією українських моряків. Відповідно до нього, Росію зобов’язали звільнити три українські кораблі – «Бердянськ», «Яни-Капу» і «Нікополь» – і 24 утримуваних українських моряків і повернути їх під юрисдикцію України. У Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що цей трибунал «не має юрисдикції» розглядати справу про захоплення українських моряків. А у Кремлі заявляли, що рішення Міжнародного трибуналу в Гамбурзі не вплине на долю моряків, яку повинні вирішити російські слідство і суд.

25 листопада 2018 року в Чорному морі російські прикордонники і співробітники ФСБ Росії вчинили силове захоплення із застосуванням зброї трьох українських військових кораблів і членів їхніх екіпажів. Москва звинуватила 24 українських моряків у нібито «незаконному перетині кордону Росії».