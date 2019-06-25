Захопленим ФСБ Росії українським морякам загрожує до 6 років за ґратами – адвокат

Захопленим минулоріч ФСБ Росії біля Керченської протоки українським морякам загрожує до 6 років позбавлення волі, повідомив проекту Радіо Свобода Крим.Реалії адвокат Айдер Азаматов. За його словами, слідство у Москві почало висувати звинувачення в остаточній редакції українським військовим морякам.

«Слідство ознайомило нас з результатами призначеної раніше експертизи, а також висунуло звинувачення в остаточній редакції – це ч. 3 ст. 322 КК Росії (незаконне перетинання державного кордону Росії)», – розповів Азаматов.

Він зазначив, що український моряк Юрій Будзило заявив, що «звинувачення абсурдне і вину свою він не визнає».

Інший адвокат у справі українських моряків Микола Полозов уточнив, що до 9 липня слідство висуне остаточне обвинувачення всім українським морякам.

«Слідчі дії розписані до 9 липня. Поки встигли висунути трьом: Євгену Семідоцькому, Богдану Небилиці і Юрію Будзилу», – додав він.

Після цього захист і військовополонені моряки перейдуть до стадії ознайомлення з матеріалами справи.

Раніше сьогодні прес-секретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія і надалі не вважає інцидент з українськими кораблями біля Керченської протоки підсудним Міжнародному трибуналу з морського права ООН. Про це Пєсков заявив, відповідаючи на запитання, чи буде Москва надавати звіт на вимогу трибуналу до 25 червня.

25 травня в Гамбурзі була оголошена постанова Міжнародного трибуналу з морського права у справі захоплених Росією українських моряків. Відповідно до нього, Росію зобов’язали звільнити три українські кораблі – «Бердянськ», «Яни-Капу» і «Нікополь» – і 24 утримуваних українських моряків і повернути їх під юрисдикцію України. У Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що цей трибунал «не має юрисдикції» розглядати справу про захоплення українських моряків. А у Кремлі заявляли, що рішення Міжнародного трибуналу в Гамбурзі не вплине на долю моряків, яку повинні вирішити російські слідство і суд.

25 листопада 2018 року в Чорному морі російські прикордонники і співробітники ФСБ Росії вчинили силове захоплення із застосуванням зброї трьох українських військових кораблів і членів їхніх екіпажів. Москва звинуватила 24 українських моряків у нібито «незаконному перетині кордону Росії».