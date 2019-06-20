Путін пов’язав звільнення українських моряків зі звільненням «небайдужих» Росії людей

Президент Росії Володимир Путін пов’язав питання звільнення українських моряків, захоплених у нейтральних водах Чорного моря в листопаді 2018 року зі звільненням утримуваних в Україні росіян. Про це Путін сказав на «прямій лінії» в ефірі російських центральних телеканалів 20 червня.

«Такі питання мають вирішуватися в комплексі. Ми, перш ніж вирішувати ці питання, повинні подумати про те, як буде вирішуватися доля тих людей, які для нас не байдужі, в тому числі громадян Росії, які перебувають в аналогічній ситуації в Україні», – сказав Путін.

Наприкінці 2018 року російський лідер казав, що питання обміну українських військовополонених, захоплених в Чорному морі, може бути вирішене після рішення суду. «Триває слідство, після кримінального провадження буде ясно, що з цим далі робити», – твердив Путін.

25 травня в Гамбурзі була оголошена постанова Міжнародного трибуналу з морського права у справі захоплених Росією українських моряків. Відповідно до нього, Росію зобов’язали звільнити три українські кораблі – «Бердянськ», «Яни-Капу» і «Нікополь» – і 24 утримуваних українських моряків і повернути їх під юрисдикцію України. У Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що цей трибунал «не має юрисдикції» розглядати справу про захоплення українських моряків. А у Кремлі заявляли, що рішення Міжнародного трибуналу в Гамбурзі не вплине на долю моряків, яку повинні вирішити російські слідство і суд.

25 листопада 2018 року в Чорному морі російські прикордонники і співробітники ФСБ Росії вчинили силове захоплення із застосуванням зброї трьох українських військових кораблів і членів їхніх екіпажів. Москва звинуватила 24 українських моряків у нібито «незаконному перетині кордону Росії».