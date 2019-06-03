У Москві поновилися слідчі дії за участю захоплених Росією українських моряків – адвокат

У російській столиці Москві 3 червня поновилися слідчі дії за участю українських моряків, захоплених ФСБ Росії в листопаді 2018 року біля берегів анексованого Криму, повідомив у Facebook російський адвокат Микола Полозов.

«Слідчі проводять ознайомлення військовополонених та їхніх адвокатів з раніше призначеними і виконаними експертизами. Упродовж сьогоднішнього дня слідчі дії проводяться щодо Михайла Власюка і Юрія Будзила», – написав Полозов.

Він підкреслив, що до надання звіту Міжнародного трибуналу ООН з морського права, звільнення захоплених українських кораблів і 24 членів їх екіпажів, російській владі залишилося 22 дні.

25 травня в Гамбурзі була оголошена постанова Міжнародного трибуналу з морського права у справі захоплених Росією українських моряків. Відповідно до нього, Росію зобов’язали звільнити три українські кораблі – «Бердянськ», «Яни-Капу» і «Нікополь» – і 24 утримуваних українських моряків і повернути їх під юрисдикцію України. У Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що цей трибунал «не має юрисдикції» розглядати справу про захоплення українських моряків. А у Кремлі заявляли, що рішення Міжнародного трибуналу в Гамбурзі не вплине на долю моряків, яку повинні вирішити російські слідство і суд.

25 листопада 2018 року в Чорному морі російські прикордонники і співробітники ФСБ Росії вчинили силове захоплення із застосуванням зброї трьох українських військових кораблів і членів їхніх екіпажів. Москва звинуватила 24 українських моряків у нібито «незаконному перетині кордону Росії».