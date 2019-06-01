Клімкін повідомив про новий крок на захист військовополонених моряків

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін повідомив про новий крок Києва на захист утримуваних Росією всупереч рішенню міжнародного трибуналу військовополонених українських моряків.

«Сьогодні відправили звернення до всіх міністрів закордонних справ із країн-наших друзів та партнерів з проханням і вимогою тиснути на Росію для виконання рішення Міжнародного трибуналу у Гамбурзі. Маємо зробити все можливе політично і через національні морські адміністрації», – написав він у твітері.

25 травня в Гамбурзі була оголошена постанова Міжнародного трибуналу з морського права у справі захоплених Росією українських моряків. Відповідно до нього, Росію зобов’язали звільнити три українські кораблі – «Бердянськ», «Яни-Капу» і «Нікополь» – і 24 утримуваних українських моряків і повернути їх під юрисдикцію України. У Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що цей трибунал «не має юрисдикції» розглядати справу про захоплення українських моряків. А у Кремлі заявляли, що рішення Міжнародного трибуналу в Гамбурзі не вплине на долю моряків, яку повинні вирішити російські слідство і суд.

У Києві ж закликали союзників України до нових санкцій щодо Росії в разі, якщо вона не виконає постанову трибуналу, створеного за рішенням ООН. Серед можливих санкцій припускали ймовірні заборони певним типам російських суден заходити в порти інших країн.

25 листопада 2018 року в Чорному морі російські прикордонники і співробітники ФСБ Росії вчинили силове захоплення із застосуванням зброї трьох українських військових кораблів і членів їхніх екіпажів. Москва звинуватила 24 українських моряків у нібито «незаконному перетині кордону Росії».