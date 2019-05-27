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27 Травень 2019, Київ 22:57
Новини | Політика

Зеркаль заявила, що МЗС запитає в Росії про час і місце звільнення українських моряків

Зеркаль: ми вже підготували дипломатичну ноту на Російську Федерацію

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Міністерство закордонних справ України 27 травня запитає в Росії про час і місце звільнення українських військовополонених моряків, повідомила заступник голови МЗС Олена Зеркаль в ефірі «Радіо НВ».

«Ми вже підготували дипломатичну ноту на Російську Федерацію. Сьогодні вона піде до російського Міністерства закордонних справ, в якій ми питаємо: як ми можемо забрати наші кораблі, коли, де, як і коли наші консули можуть забрати наших хлопців з Лефортово», – заявила Зеркаль.

/**/ /**/ /**/ Українська команда після оголошення рішення Трибуналу, 25 травня 2019 року
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Рішення суду ООН про негайне звільнення Росією українських військових моряків і кораблів: коментарі юристів

25 травня у Гамбургу було оголошене рішення Міжнародного трибуналу із морського права у справі захоплених Росією українських моряків. Відповідно до нього, Росію зобов’язали звільнити три українських судна – «Бердянськ», «Яни-Капу» і «Нікополь» та 24 утримуваних українських моряків і повернути їх під юрисдикцію України.​ У Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що у Трибуналу ООН немає юрисдикції розглядати справу про захоплення українських моряків.

25 листопада 2018 року у Азовському морі прикордонники та співробітники ФСБ Росії вчинили силове захоплення із застосуванням зброї трьох українських військових кораблів та членів їхніх екіпажів. Росія звинуватила 24-х українських моряків у нібито незаконному перетині кордону Росії.

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