Зеркаль заявила, що МЗС запитає в Росії про час і місце звільнення українських моряків

Міністерство закордонних справ України 27 травня запитає в Росії про час і місце звільнення українських військовополонених моряків, повідомила заступник голови МЗС Олена Зеркаль в ефірі «Радіо НВ».

«Ми вже підготували дипломатичну ноту на Російську Федерацію. Сьогодні вона піде до російського Міністерства закордонних справ, в якій ми питаємо: як ми можемо забрати наші кораблі, коли, де, як і коли наші консули можуть забрати наших хлопців з Лефортово», – заявила Зеркаль.

25 травня у Гамбургу було оголошене рішення Міжнародного трибуналу із морського права у справі захоплених Росією українських моряків. Відповідно до нього, Росію зобов’язали звільнити три українських судна – «Бердянськ», «Яни-Капу» і «Нікополь» та 24 утримуваних українських моряків і повернути їх під юрисдикцію України.​ У Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що у Трибуналу ООН немає юрисдикції розглядати справу про захоплення українських моряків.

25 листопада 2018 року у Азовському морі прикордонники та співробітники ФСБ Росії вчинили силове захоплення із застосуванням зброї трьох українських військових кораблів та членів їхніх екіпажів. Росія звинуватила 24-х українських моряків у нібито незаконному перетині кордону Росії.