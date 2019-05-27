Моряків звільнити, кораблі – повернути – Кримський вечір

Міжнародний трибунал ООН з морського права 25 травня зобов'язав Росію негайно звільнити 24 захоплених українських військових, а також повернути під контроль України військові кораблі «Бердянськ», «Нікополь» і «Яни-Капу». Росія не визнає цього рішення. І, як повідомив прес-секретар голови Кремля Дмитро Пєсков, позиція Росії з питання захоплених біля берегів Криму українських моряків не зміниться у зв'язку з рішенням Міжнародного трибуналу з морського права.

Які санкції загрожують Москві через невиконання рішення суду? Які важелі впливу на Росію? Як зміниться доля українських моряків?

Ці та інші актуальні теми в студії Радіо Крим.Реалії в ток-шоу «Кримський вечір» обговорюють ведучі Олександр Янковський та Олена Ремовська. Їхні співрозмовники: адвокат українських моряків

Микола Полозов; юрист-міжнародник, колишній постійний представник президента України в Криму Борис Бабін; адвокат Московської колегії адвокатів, голова експертної ради з міжнародно-правових питань при російському уряді Криму Олександр Молохов; народний депутат України, голова української делегації в ПАРЄ Володимир Ар'єв.​

«Кримський вечір» – ток-шоу, що виходить в ефір на Радіо Крим.Реалії в будні з 18.30 до 19.30. Трансляцію ефіру можна також дивитися на каналах Крим.Реалії в YouTube і на Facebook. Почути нас може також Крим.

Радіо Крим.Реалії мовить 24 години на добу на частоті 105.9 FM на Північний Крим. Слухати Радіо Крим.Реалії можна і на середніх хвилях АМ на частоті 549 кГц на всій території півострова. Кримчани можуть безкоштовно телефонувати в ефір за номером 8 800 100 69 26 або писати на адресу: Krym_radio@rferl.org.