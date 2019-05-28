Росія повинна виконати рішення трибуналу й звільнити українських моряків – Волкер

Росія повинна виконати рішення Міжнародного трибуналу із морського права у справі захоплених Росією українських моряків, вважає спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер.

Під час телефонного брифінгу в Брюсселі він сказав, що дії Росії є незаконними, суд це визнав і США закликають Росію негайно відпустити затриманих українських моряків.

«Ми повністю підтримуємо рішення суду. Немає жодних юридичних підстав для того, щоб Росія продовжувала утримувати цих моряків. На них протизаконно напали у нейтральних водах, їх незаконно доправили до Росії. Вони повинні розглядатися як члени збройних сил закордонного уряду. Причин утримувати їх у Росії нема. І ми закликаємо до їхнього негайного звільнення», – заявив Волкер.

Він наголосив, що таким є рішення суду. Але він також свідомий того, що Росія заявила, що не має наміру цього робити.

«Це дуже погано для цих людей і для їхніх родин. Ми дуже сподіваємося, що Росія змінить своє ставлення до цього. Разом з тим, не існує сили, яка б могла примусити Росію виконати це рішення суду і дотримуватися закону», – заявив Волкер.

25 травня у Гамбургу було оголошене рішення Міжнародного трибуналу із морського права у справі захоплених Росією українських моряків. Відповідно до нього, Росію зобов’язали звільнити три українських судна – «Бердянськ», «Яни-Капу» і «Нікополь» та 24 утримуваних українських моряків і повернути їх під юрисдикцію України.​ У Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що у Трибуналу ООН немає юрисдикції розглядати справу про захоплення українських моряків.

25 листопада 2018 року у Азовському морі прикордонники та співробітники ФСБ Росії вчинили силове захоплення із застосуванням зброї трьох українських військових кораблів та членів їхніх екіпажів. Росія звинуватила 24-х українських моряків у нібито незаконному перетині кордону Росії.