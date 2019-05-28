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28 Травень 2019, Київ 15:35
Новини | Політика

Аксьонов про зміну статусу Керченської протоки: це «повністю Росія»

Підконтрольний Кремлю голова Криму Сергій Аксьонов додав, що для режиму проходження протоки значення мають тільки рішення керівництва Росії

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Підконтрольний Кремлю голова Криму Сергій Аксьонов заявляє, що «Керченська протока – це виключно російські територіальні води». Він сказав про це, коментуючи намір Києва домагатися визначення міжнародного статусу Керченської протоки.

«Це Росія. Який там статус може бути? Це повністю територія Росії, і береги, і протока. Що там обговорювати?» – заявив Аксьонов.

Він додав, що для режиму проходження протоки значення мають тільки рішення керівництва Росії.

«Якщо наше керівництво вважатиме за потрібне ухвалити якісь заходи з точки зору більш вільного проходу (суден через протоку – ред.), тоді будемо виконувати. Ось і все», – сказав Аксьонов.

Раніше заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль в інтерв’ю «Радіо НВ» заявила, що Україна буде домагатися надання Керченській протоці міжнародного статусу.

За словами Зеркаль, такий статус «зніме дуже багато питань» і «правову невизначеність» і змусить Росію забезпечувати свободу судноплавства для суден із третіх країн.

Трибунал ООН зобов’язав Росію звільнити українських моряків – відео
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Трибунал ООН зобов’язав Росію звільнити українських моряків – відео

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Як сказала заступник голови МЗС України, зовнішньополітичне відомство підготувало ноту Росії, в якій зажадало від Москви виконати постанову Міжнародного трибуналу з морського права в Гамбурзі. Трибунал постановив, що Росія повинна звільнити захоплених минулого року в Чорному морі українських моряків і повернути Україні три військові кораблі.

Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков раніше заявив, що рішення Міжнародного трибуналу в Гамбурзі не вплине на долю моряків, яку повинні вирішити російські слідство і суд.

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