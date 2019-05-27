Суд у Москві залишив під арештом ще чотирьох українських моряків – Полозов

Московський міський суд відхилив апеляцію захисту і залишив під арештом ще чотирьох українських моряків, захоплених Росією біля Керченької протоки торік. Таким чином, Богдан Небилиця, Юрій Будзило, Володимир Лісовий, Юрій Без’язичний залишаться в СІЗО «Лефоротово» до кінця липня, повідомив адвокат Микола Полозов.

«Наші адвокати, звісно, озвучували це (рішення Міжнародного трибуналу з морського права від 25 травня – ред.). Але жодного враження на суд це не справило. Тому що команди поки немає», – зазначив Полозов.

Раніше сьогодні той же суд відхилив апеляційні скарги на продовження термінів ув’язнення чотирьом захопленим біля берегів анексованого Криму українським морякам – Андрію Артеменку, Андрію Ейдеру, Василеві Сороці та Олегу Мельничуку.

25 травня у Гамбургу було оголошене рішення Міжнародного трибуналу із морського права у справі захоплених Росією українських моряків. Відповідно до нього, Росію зобов’язали звільнити три українських судна – «Бердянськ», «Яни-Капу» і «Нікополь» та 24 утримуваних українських моряків і повернути їх під юрисдикцію України.​ У Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що у Трибуналу ООН немає юрисдикції розглядати справу про захоплення українських моряків.

25 листопада 2018 року у Азовському морі прикордонники та співробітники ФСБ Росії вчинили силове захоплення із застосуванням зброї трьох українських військових кораблів та членів їхніх екіпажів. Росія звинуватила 24-х українських моряків у нібито незаконному перетині кордону Росії.