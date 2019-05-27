Сенатор-республіканець приїхав в Одесу обговорити звільнення українських моряків

В Одесу приїхав сенатор США Джеймс Ленкфорд – він планує зустрітися із командувачем Військово-морських сил України, генералом Прикордонної служби і представниками Національної поліції й обговорити плани зі звільнення військовополонених українських моряків.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, Ленкфорд взяв участь у спільному брифінгу із представниками парламенту і місцевої влади.

«Я був в Україні кілька разів, але ще ніколи не був в Одесі. Це виключно важлива частина Україна, в тому числі в економічному плані. Я знаю, що серця усіх українців і в тому числі жителів Одеси чекають на повернення моряків, яких захопили росіяни. Ми також чекаємо на їхнє швидке повернення. Ми продовжуємо співпрацю із Україною в інтересах свободи, вільної преси, діалогу з питань віри й економічного співробітництва», – заявив сенатор.

В Одесі сенатор планує взяти участь в обговоренні дорожньої карти з повернення моряків, зустрітися із командувачем Військово-морських сил України Ігорем Воронченком, начальником Південного регіонального управління Державної прикордонної служби генерал-лейтенантом Сергієм Косіком і представниками Національної поліції.

Сенатор Джеймс Ленкфорд – перший високопоставлений гість зі Сполучених Штатів, якій відвідав Україну після інавгурації Володимира Зеленського, наголосив народний депутат Павло Унгурян, який супроводжував сенатора в Одесі. Сам сенатор наголосив, що приїхав в Одесу вислухати усіх, хто може допомогти зі звільненням українських моряків з полону.

Ленкфорд – республіканець зі штату Оклахома. З 2016 року політик входить до сенатського комітету з розвідки. У листопаді 2017 року він вже відвідував Україну – провів День ветеранів із бійцями 45-ї бригади Національної гвардії Оклахоми, яка тоді перебувала в Україні. 7 лютого 2019 року Ленкфорд головував на відомому молитовному сніданку у Вашингтоні, який в тому числі відвідали українські політики та представники діаспори. Українську делегацію тоді координував саме Павло Унгурян.

Також в лютому 2019 року Ленкфорд також брав участь у урочистій церемонії передачі американському флоту корабля прибережної зони USS Tulsa (LCS-16), оснащеного технологією зниження помітності. Церемонія відбулася в Сан-Франциско, а корабель став 15-м представником свого класу в американському флоті. Загалом ВМС США заявляли про намір поставити на озброєння 34 таких кораблі.

Міжнародний трибунал з морського права на засіданні в Гамбурзі у справі захоплених Росією українських моряків 25 травня зобов'язав Росію негайно звільнити їх, а українські військові кораблі повернути Україні.

У МЗС Росії вважають, що у трибуналу ООН немає юрисдикції розглядати справу про захоплення українських моряків.