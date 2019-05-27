Суд в Москві залишив під арештом чотирьох українських моряків – адвокат

Московський міський суд 27 травня відхилив апеляційні скарги на продовження термінів ув’язнення чотирьом захопленим біля берегів анексованого Криму українським морякам – Андрію Артеменку, Андрію Ейдеру, Василеві Сороці та Олегу Мельничуку. Про це проекту Радіо Свобода Крим.Реалії повідомив російський адвокат Микола Полозов.

«По першій четвірці суд закінчився. Ніяких змін в порівнянні з попередніми судами: скарги залишені без задоволення. Строки тримання під вартою залишено в силі», – сказав Полозов.

Суд у Москві сьогодні розглядає апеляційні скарги адвокатів двох четвірок захоплених Росією українських моряків на продовження термінів тримання під вартою.

25 травня у Гамбургу було оголошене рішення Міжнародного трибуналу із морського права у справі захоплених Росією українських моряків. Відповідно до нього, Росію зобов’язали звільнити три українських судна – «Бердянськ», «Яни-Капу» і «Нікополь» та 24 утримуваних українських моряків і повернути їх під юрисдикцію України.​ У Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що у Трибуналу ООН немає юрисдикції розглядати справу про захоплення українських моряків.

25 листопада 2018 року у Азовському морі прикордонники та співробітники ФСБ Росії вчинили силове захоплення із застосуванням зброї трьох українських військових кораблів та членів їхніх екіпажів. Росія звинуватила 24-х українських моряків у нібито незаконному перетині кордону Росії.