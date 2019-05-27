Радіо Свобода Daily: Збитки від захоплення Росією українських кораблів оцінили в 260 мільйонів гривень

Трибунал ООН

Міжнародний трибунал ООН з морського права оприлюднив рішення щодо позову України про захоплення українських кораблів із моряками в Керченській протоці. Президент трибуналу Пак Чжин Хьон, оголошуючи рішення суду, зобов’язав Росію звільнити три українських судна «Бердянськ», «Яни-Капу» і «Нікополь» та 24 утримуваних українських моряків і повернути їх під юрисдикцію України.​

​Слухання трибуналу у цій справі відбулися в Гамбургу 10 травня. Росія вирішила не брати в них участі. На засіданні виступили заступник міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль, юристи Джонатан Гімблет, Марні Чік, професори Фред Соунс і Жан-Марк Тювінен.

Посол України в Німеччині Андрій Мельник зазначив, що це є додатковим міжнародним козирем у боротьбі України за звільнення своїх громадян. Він назвав рішення суду ООН таким, що «має без перебільшення історичний характер».

«Якщо ж Москва вирішить ігнорувати це рішення, то ми просуватимемо ідею запровадження нових – гамбурзьких – санкцій щодо Росії», – зазначив дипломат.

У Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що у Трибуналу ООН немає юрисдикції розглядати справу про захоплення українських моряків.

​Про правові наслідки рішення для Росії і загрози, які чекають на неї в разі невиконання, читайте тут.

Слідчі військової прокуратури України оцінили збитки від захоплення Росією українських військових суден при їхньому проходженні через Керченську протоку в листопаді минулого року в 260 мільйонів гривень. Інформацію про це на своїй сторінці у Facebook опублікував головний військовий прокурор України Анатолій Матіос.

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