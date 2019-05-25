«Зробіть життя таким, щоб хотілось жити»: досвід подолання раку телеведучої Яніни Соколової

В Україні немає людей, в оточенні яких – серед рідних, друзів, колег, знайомих – не було б хворого на рак. Як суспільство ставиться до людей із онкодіагнозом? Що відбувається із людиною, коли вона дізнається, що має рак? Що допомагає їй боротися за життя? А що відбирає сили? Про це відверто говорить телеведуча Яніна Соколова. Вона розповідає про свою боротьбу з раком і проект «Я, Ніна».

В Україні нараховується понад 1 мільйон хворих на рак. Це означає, що кожен українець має у своєму близькому оточенні бодай одну людину, яка бореться із онкозахворюванням. Лікарі кажуть, що щороку в Україні діагностують понад 140 тисяч нових випадків онкологічних захворювань, а на рак молочних залоз українські жінки захворівають удвічі частіше, аніж жінки інших країн.

Рак вже став головною причиною смертності в Україні.

І, попри це, українське суспільство все ще «не готове співіснувати з такими людьми», не готове допомагати їм боротися за життя, не готове протистояти раку, як загрозі, яка чатує на всіх. Так вважає телеведуча Яніна Соколова.

«Для середньостатистичного українця лиса людина з ознаками ослабленого організму – живий труп. Зіпсований матеріал. Сміття, яке не варто прибирати, бо все одно згниє. Рак не обирає. Він нищить усіх. Незалежно від того, слюсар ти чи відома телеведуча. Суспільство йому допомагає нищити. Я все це пережила на собі», – написала Яніна Соколова 22 травня 2019 року і опублікувала своє фото.

​Яніна і рак

Яніні Соколовій 35 років. Вона одружена і мати двох синів. Яніна має дві вищі освіти, закінчила факультет психології Запорізького національного університету і Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені Карпенка-Карого. Грала у театрі, знялася у 16 кінофільмах.

Із 2006 року Яніна Соколова почала працювати ведучою на провідних українських телеканалах, а із 2012 року в ефір почала виходити її авторська програма «Кіно з Яніною Соколовою», із 2015 року – «Рандеву з Яніною Соколовою» на «5 каналі».

У 2018 році Соколова запустила свій Youtube-канал «Вечір з Яніною Соколовою», присвячений викриванню фейків російської пропаганди про Україну.

І ось, ця вродлива, талановита і успішна молода жінка, повідомляє, що уже 7 місяців долає рак, що за цей час вона пройшла через 30 променевих терапій, 4 курси хіміотерапії, операції і втрату волосся.

«Хочу, щоб моя історія стала корисною людям»

У своїй відвертій розповіді про рак, Яніна Соколова головний акцент робить на тому, що хвороба примусила її ще більше цінувати життя і ще більше працювати.

«За ці 7 місяців я зрозуміла, що таке справжня дружба, любов і жертовність», – пише Соколова.

А також вона звітує, що встигла зробити за той час, відколи дізналася, що має онкозахворювання.

За ці 7 місяців я зрозуміла, що таке справжня дружба, любов і жертовність

«Я створила 30 ефірів «Рандеву з Яніною Соколовою» та «КІНО з Яніною Соколовою», 20 випусків «Вечер с Яниной Соколовой», здобула 2 срібні кнопки Youtube , провела 5 конференцій, випустила 2 телевізійні курси Screen School, видала книгу «Шевченко на кожен день», зіграла у театрі і у кіно та спродюсувала фільм про армію «WE ARE SOLDIERS», який от-от вийде у прокат у Парижі», – розповідає телеведуча.

Порятунок від раку – це любов

Наступну частину свого життя, повідомляє Яніна Соколова, вона хоче присвятити темі, яка «поглинула зсередини», хоче «допомогти українцям, хворим на рак, полегшити життя і бути…щасливими. Навіть у цей кепський період».

З цією метою Соколова оголосила про створення мультимедійного проекту «Я, Ніна».

«Ми зробимо фільм, випустимо книгу і пісню, яка буде гімном любові. Так, саме любові. Бо порятунок від раку – це любов», – написала Соколова.

«Я хочу, щоб моя життєва історія стала корисною людям. Любіть цей світ і зробіть життя таким, за яке варто боротися», – закликає телеведуча.

Проект «Я, Ніна»

Про книгу і пісню поки Яніна Соколова не повідомляє детально. А от сюжет художнього фільму уже відомий. Він простий і драматичний, як кожна із реальних історій людей, які долають рак. І, можливо, частина цієї історії є автобіографічною.

Цей фільм розкаже історію молодої успішної журналістки, в якої діагностують рак. Протистояти хворобі і пройти через випробування Ніні, а так звуть головну героїню, допоможе лікарка-хірург і кохання. Ніна по-іншому починає оцінювати світ, людей навколо і саму себе. Вона проходить через відчуття глибокої самотності, знайоме кожному, хто дізнається, що хворий на рак, але знаходить в собі сили ще більше полюбити життя і розпочати все «з нового аркуша».

Гроші на реалізацію цього проекту Яніна Соколова почала збирати через Facebook. За дві доби через краудфандинг (добровільна підтримка коштами або іншими ресурсами – ред.) проекту «Я, Ніна» зібрав 1 мільйон 210 тисяч 513 гривень. Проект підтримали вже 2058 доброчинців. ⠀

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