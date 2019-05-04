Возмущение и страх пропагандистов. Уже больше 10 миллионов людей посмотрели фильм о сталинских репрессиях российского блогера Юрия Дудя «Колыма — родина нашего страха».

Почему половина российской молодежи никогда не слышала о российском терроре? Что поменяет фильм Дудя? И почему сталинисты верят, что без ГУЛАГа не было бы России? Об этом в эфире Радио Донбасс.Реалии говорили журналистка, блогер Янина Соколова и российский философ Максим Горюнов.

– Янина, как вам вообще реакция на этот фильм? Достаточно большую волну обсуждения он поднял.

Янина Соколова: Это очень правильное кино. И я рада, что человеку, у которого аудитория иная, нежели та, которая могла бы интересоваться подобными фильмами... Не секрет, фильмов о сталинизме и репрессиях огромное количество в интернете.

– По результатам ВЦИОМ, почти половина молодых людей в Российской Федерации от 18 до 24 лет никогда не слышали об этом. Это ужасающая цифра.

Янина Соколова: Меня скорее не удивляет, а радует реакция молодежи, которая наконец-то поняла, как жили те, кому было намного сложнее, чем сейчас. Ведь страх, который передавался из поколения в поколение, иногда не имел объяснения для многих молодых людей. Сейчас, я думаю, все стало намного понятнее.

А те, кто приносит стабильно 5 марта гвоздички Сталину на могилку и к памятнику, думаю, там вряд ли что-то изменишь.

– Максим, почему молодежь в Российской Федерации, как показывает опрос ВЦИОМ, ничего не слышала об этих сталинских репрессиях? Молодежь не интересуется или это политика в школах или университетах?

Молодые люди, которые приходили к Навальному на акции, скорее всего не сильно понимали, во что они ввязываются

​Максим Горюнов: По-моему, это отработано Министерством образования. Но я не очень рад тому, что дети это увидели. На мой взгляд, этот фильм похож на акцию устрашения. Не будем забывать, что Россия сейчас далеко не демократическая страна и в России большие проблемы с правами человека. И когда такой фильм показывается на фоне бесконечных процессов, о которых мы узнаем из социальных сетей, когда людей сажают за репост, по надуманным поводам отправляют на суд, а здесь показывают фильм, что и раньше так было, и было еще страшнее, жестче…

Дети раньше об этом не знали. Молодые люди, которые приходили к Навальному на акции, скорее всего не сильно понимали во что они ввязываются. А сейчас им Дудь рассказал доходчиво, когда Ефим Шифрин рассказывал, как избивали его отца. Он описывает ту реальность, о которой молодые люди уже знают, а раньше не понимали, где они.

– А если бы они узнали об этом пораньше? Может не было бы этих задержаний, страха, который продолжает жить в молодых людях?

Максим Горюнов: Как раз потому, что они не знают, в них и есть эта храбрость. А сейчас выход на акцию усложнился.

Небольшие группки людей, которые выходят на Болотную – поколение, которое уже сложно чем-то запугать

Янина Соколова: Я не согласна. Я категорически думаю, что это не страх, а возможность задуматься о том, что происходит сейчас. У молодого поколения, неважно они живут в России или в Украине, уже другие мозги. То, что сейчас происходит в Российской Федерации, я имею в виду небольшие группки людей, которые выходят на Болотную, ходят на митинги Навального, это поколение, которое уже сложно чем-то запугать.

А остальные просто необразованные, инертные и из разряда «а что изменится». Поэтому я думаю, что фильм Дудя никаким образом негативно на это не повлиял. Это отсутствие образования, которое несет за собой страх. И не только в Украине или в России, но и по всему миру. Отсутствие правильной грамотной честной информации от журналистов. И такие настроения, когда побеждают популисты. Лишь бы пообещали, а мы надеемся, что они выполнят. Никто не хочет бороться.

– Максим, я посмотрел этот фильм и создается впечатление, что Колыма – это одна из основ национального характера россиян. Гордятся, что прошли через Колыму и ничего, после этого выиграли Вторую мировую войну и в этом, может, суть сталинизма. Как вы это прокомментируете? Все сталинисты, которые в фильме представлены, родственники, которых пострадали в лагерях, оправдывают Сталина. Может, потому что это одна из скреп россиян?

Жизнь в России очень похожа на жизнь в экстремальных климатических условиях

​Максим Горюнов: По поводу скреп не сказал бы. Вообще не надо недооценивать россиян. Жизнь в России очень похожа на жизнь в экстремальных климатических условиях. Ты родился на этой земле и здесь такие правила. Время от времени случаются массовые репрессии, случаются войны, и вообще правительство время от времени сходит с ума. И все это связано с большими потоками насилия, которое обрушилось на рядовых граждан.

С другой стороны, деньги в стране есть и как-то подняться можно. Поэтому люди, которые тут живут, понимают, как мне кажется, в какую игру они играют, и какая здесь цена. И они чаще всего от безысходности соглашаются жить по этим правилам.

При этом, не забывайте, что последние полгода появляются разные социологические исследования, в которых говорится, что сейчас эмиграция из России примерно на уровне 1995 года. То есть за время, когда Владимир Путин находится у власти, за последние 19 лет, из страны уехало больше 2 миллионов человек.

Нужно понимать, что тот уровень достатка, который есть тут у тебя в Москве, повторить в другой части планеты крайнее проблематично. Да, ты понимаешь, что здесь все время что-то грозит. Дудь очередной раз напомнил, что с тобой может сделать следователь во время допроса, и ты все время находишься на такой грани.

– Но у меня такое впечатление, что Колыма – это круто в некотором роде для россиян. Я прав?

Максим Горюнов: Да нет, конечно. Кретины – это, как правило, платная профессия. И если человек радуется массовым убийствам, то это кретин, и он за свой кретинизм получает стабильную зарплату, и с этого живет.

– Янина, в фильме есть много героев, чьи родственники пострадали в ГУЛАГе. Между ними большая разница. В семье Ефима Шифрина имя Сталина считалось ругательством. Остальная часть героев, которая начинала юлить перед Юрием Дудем, говоря о том, что если бы не ГУЛАГ, не было бы золота, не победили бы во Второй мировой войне. В чем разница между этими героями?

Янина Соколова: Дело в том, что для одних важен холодильник, а для других – ценности. И это огромная пропасть как в Украине, так и в России, между теми, кому нужны ценности, для кого важны ценности и перспектива будущего, а для кого важно, чтобы колбаса была раз в неделю в холодильнике. Эта пропасть между первыми и вторыми рождает то, что мы имеем сейчас.

Если 3 трактора дадут, то в принципе можно ли закрыть глаза на убийство дедушки

А по поводу персонажей в фильме – это же современная калька. В прошлом выпуске у нас был символичный скетч как раз на эту тему о хорошем Сталине. Если 3 трактора дадут, то в принципе можно ли закрыть глаза на убийство дедушки. Дедушка конечно хороший был, но какой от него был толк. А три трактора – это толк. Это психология львиной доли людей постсоветского пространства, возраста в основном 50 плюс, которые мыслят в подобном ключе.

И в Украине, несмотря на то, что у нас страна меньше и в ней демократия, нет того, что чувствуют россияне, мы ментально очень похожи на героев этого фильма.​

Даже пророссийские силы, которые стабильно набирают рейтинг у наших украинцев на выборах – это не прямо, а косвенно определенная доля сталинизма и страха, желание быть с большим братом. И не потому, что он так красив, а потому что страшно быть одним. А если будем с большим братом, нам перепадет. Мы от этого никуда не уйдем, пока будет жить это поколение, всегда будет разница в ценностях.

– Максим, есть цифры «Левада-Центра» – 70% россиян считают роль Иосифа Сталина в истории Российской Федерации положительной. Изменит ли как-то фильм Юрия Дудя эту ситуацию?

Максим Горюнов: Давайте представим контекст. Вы сидите в России, у вас по телевизору российские программы, у вас куча новостей о посадках людей. Потом к вам приходят какие-то люди и спрашивают, что вы думаете о Сталине. Со времен Сталина и ваше время разница может быть полтора шага. И черт его знает, в какие списки моё имя сейчас попадет. Как я отношусь к Сталину? Да замечательно, только отстаньте от меня.

Я к этому опросу отношусь так, что люди отвечали на вопросы в ситуации, когда они видят эту яму перед собой.

– А сколько по вашим оценкам, ощущениям могли бы одобрять в России роль Сталина?

С 2014 года пять лет телевизор плавится от этой чудовищной адской пропаганды, хуже чем советская, которая оттуда льется

​Максим Горюнов: Если бы честно, 1 мая прошлого года я ходил по Москве и пристал к колонне коммунистов. Вот там шли очень взрослые люди и большая часть из них выглядели как городские сумасшедшие. Но я думаю, это 5-8%.

С 2014 года пять лет телевизор плавится от этой чудовищной адской пропаганды, хуже чем советская, которая оттуда льется. И фоном идут постоянные новости о том, что кого-то посадили за репост, кто-то отправился в лагеря за неудачную фотку.

– Янина, если российской молодежи открыть Донбасс и Крым, ведь это тоже может шокировать. Возможно, российской молодежи не хватает информации о том, что там сейчас происходит? Если дать информацию, может она как-то повлияет на внутреннюю политическую повестку России?

Янина Соколова: Нет. В Российской Федерации невозможны революции. Пока эта власть не избавится от своего тоталитарного лидера и террориста номер один в этой стране, ничего не изменится. Все будет подавлено, люди будут еще более напуганы. Поэтому я не верю в российскую молодежь. Но я знаю огромное количество россиян, которые, рискуя своей свободой, а иногда жизнью, пытаются нести правду.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту

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