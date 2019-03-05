«Гори в пеклі, кате народу»: біля могили Сталіна в Росії затримали 2 активістів

Двох активістів громадського проекту «Декомунізація» затримували біля могили Йосипа Сталіна в столиці Росії Москві, де відбувалася акція комуністів із покладанням вінків до могили колишнього керівника Радянського Союзу. Про це затримані розповіли правозахисному порталу «ОВД-Инфо».

Євген Сучков заявив, що кинув у пам’ятник гвоздику та вигукнув: «Гори в пеклі, кате народу, убивця жінок та дітей».

Згодом обох активістів відпустили. На них склали адміністративний протокол за статтею про організацію масового одночасного перебування громадян.

Сталін помер 5 березні 1953 року. Комуністи, у тому числі парламентська партія КПРФ, проводять щорічну акцію «дві гвоздики товаришу Сталіну» з покладанням до монументу вінків і квітів до могили біля кремлівської стіни на Красній площі.

За офіційними даними, у 1930–1953 роках у справах ОДПУ-НКВС-МВС було засуджено 3,8 мільйона осіб, а розстріляли за період 1923–1953 років 800 тисяч. Історики вважають, що ці дані занижені в декілька разів.

На їхнє переконання, із 1921 по 1953 рік у СРСР було арештовано і засуджено за політичними звинуваченнями близько 5,5 мільйонів осіб. За іншими підрахунками, в тюрмах і таборах з кінця 1920-х до 1953 року, коли помер Сталін, побували не менше 20 мільйонів. Але ця статистика не враховує багатьох спецпереселенців, військовополонених та інтернованих.