Трамп використовує слова Сталіна в протистоянні зі ЗМІ – «Репортери без кордонів»

Порушення свободи преси більше не є прерогативою авторитарних режимів та диктатур, заявляє правозахисна організація «Репортери без кордонів», вказуючи, зокрема, на падіння США в рейтингу свободи преси у 2017 році на дві позиції (45-те місце у світі).

Базована в Парижі організація називає американського президента Дональда Трампа «ентузіастом атаки на медіа» і вказує, що він називає журналістів «ворогами народу», терміном, яким колись користувався Йосип Сталін.

«Все більше демократично обраних лідерів більше бачать засоби масової інформації не фундаментом демократії, але супротивником, якому вони відкрито демонструють свою неприязнь», – відзначають дослідники.

«Репортери без кордонів» вказують, що чеський президент Мілош Земан з’явився на одній з прес-конференцій із автоматом Калашникова в руці, зі словами «для журналістів». У Словаччині вбили журналіста-розслідувача Яна Куціака, а на Мальті – іншу європейську журналістку Дафну Каруану Ґаліцію.

Російський президент Володимир Путін зміг придушити свободу слова в своїй країні, вказують дослідники. Росія, яка посідає 148-е місце у цьогорічному рейтингу, продовжує розширювати мережу пропаганди і в інші країни, відзначають експерти.

Норвегія та Північна Корея стали першою та останньою країнами в цьогорічному індексі свободи преси. Україна посідає 101-е місце, торік вона була 102-ю.

У щорічній оцінці стану свободи слова і свободи ЗМІ міжнародна організація «Репортери без кордонів» проаналізувала ситуацію в 180 країнах світу.