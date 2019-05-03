(Друкуємо мовою оригіналу)

Во время пасхальных праздников новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский и президент России Владимир Путин обменялись рядом заявлений, из которых уже можно судить об отношении лидеров стран друг к другу.

К чему приведет первая словесная перепалка Зеленского и Путина? Об этом в эфире Радио Донбасс.Реалии говорил политолог Олег Саакян.

– Олег, первый ответ Владимира Зеленского Владимиру Путину была реакция на выдачу паспортов жителям ОРДЛО. Она последовала через три дня после того, как стало известно, что Путин подписал указ. Вы ожидали, что будет именно такой, в некотором роде, воинственный тон обращения Владимира Зеленского?

– Для меня не было неожиданностью. Мы с моими коллегами еще до дня голосования обсуждали эту проблематику. И ряд коллег высказывали свои опасения относительно патриотичности и однозначности позиции господина Зеленского в вопросе российско-украинской войны. На что я ответил, не факт, что Зеленский будет нарочито проукраинским, но он будет нарочито антироссийским.

И часть первого его заявления в день выборов было адресовано жителям постсоветских стран, сказав «смотрите на нас, это возможно». Дальше он продолжил этот тренд заявлением относительно паспортов. Где фактически кинул вызов и пришел на территорию Российской Федерации в символическом пространстве и совершил наступательное действие. Где он заявил, что мы будем поступать так, как мы считаем нужным, пугать нас не имеет смысла и шантажировать.

Более того, мы будем давать паспорта тем, кто готов бороться против путинского режима. И не только с территории России, мы будем отыгрывать свою геополитическую роль на постсоветском пространстве. Что очень интересно выглядит, учитывая, что кредит доверия Зеленскому очень большой в России, так и в ОРДЛО.

– Согласно опросу «Левада-центра», 30% россиян связывают надежды в изменении отношений Украины и России с Зеленским.

– При том, что более 50% вообще не определились в позиции и 2% разделяют лояльность к Петру Порошенко. Но российская социология – вообще отдельный вопрос. Более того, если взять выборку этого исследования, там 1600 человек. Для понимания, в Украине общенациональными исследованиями считаются те, где более 2000 человек выборка.

Зеленский уже сейчас сделал символическую и информационную политическую заявку на постсоветском пространстве

Тем не менее, видим ситуацию, когда господин Зеленский уже сейчас сделал символическую и информационную политическую заявку на постсоветском пространстве, выступив с инициативой, чтобы Киев стал форпостом сопротивления, на который могут ориентироваться не только украинцы.

Зеленский со своим кредитом узнаваемости и невозможностью навесить на него ярлыки «бандеровца», «карателя», еще кого-то там фактически является прямой угрозой путинскому режиму, это наше геополитическое оружие.

Ведь на сегодня российская пропаганда не может объяснить, как относиться рядовому российскому гражданину к явлению Зеленского. Поскольку с одной стороны – это человек, который вроде бы как с КВН, вроде бы как всем россиянам известный. С другой стороны – он делает заявления, в которых найти российский интерес невозможно. Еще с другой стороны – это вроде бы как человек, который пришел вне системно ко власти. Плюс, он поборол технологию нагнетания страха.

– «Не следует говорить с Украиной и украинцами на языке угроз, военного и экономического давления, это не лучший путь прекращения огня и разблокированию минского процесса. Я еще раз подчеркиваю, что готов к переговорам, я надеюсь, что в ближайшие встречи в «нормандском формате» Россия продемонстрирует готовность к деэскалации», – написал Владимир Зеленскийв ответ на указ Владимира Путина о выдаче российских паспортов на территории ОРДЛО.

Вот как Владимир Путин отреагировал на эти слова: «Если у нас когда-то будет встреча и начнутся какие-то переговоры, чего я не исключаю, то, прежде всего, мы должны будем говорить о том, как закончить конфликт на юго-востоке Украины. А здесь, на мой взгляд, есть только один способ – это исполнение Минских соглашений. Но, к сожалению, еще перед выборами господин Зеленский заявил о том, что он не собирается подписывать указ об амнистии и не согласен предоставить этим территориям особый статус. И то, и другое является ключевой частью содержания Минских соглашений. А как можно без исполнения Минских соглашений решать проблему «ЛНР», «ДНР»? Вот я бы с удовольствием задал ему эти вопросы и подискутировал».

Олег, возможны ли вообще переговоры? И к чему они могут привести? Если учесть позиции сторон, о которых можно судить уже сейчас.

– Давайте возьмем контекст глобальнее. Переговоры – это инструмент и формат переговорный тоже инструмент, за который борются. Одна из сторон пытается доминировать и выиграть дипломатическую баталию для того, чтобы навязать свою интерпретацию событий, свой сценарий выхода из военной ситуации. Эти переговоры зависят от множества факторов. Это достаточно сложный процесс, в котором мало что зависит сугубо от того, что скажут за столом. Больше зависит, с какими картами приехали и какие договоренности достигнуты до того.

А за столом сесть и поговорить – это уже ораторское искусство, психологическая ситуация.

Более того, российско-украинская война имеет как минимум три причины, из-за которых она смогла произойти.

Во-первых – это слабость и неэффективность системы мировой коллективной безопасности, которая сложилась после Второй мировой войны. Она не смогла ни защитить, ни отреагировать на акты агрессии в ХХІ веке. При чем, как по Грузии, Приднестровью, по Украине, так и по другим горячим точкам, где Российская Федерация выступала дестабилизатором и нарушителем порядка.

Вторая причина – слабость украинского государства. Ни армейски, ни информационно, ни культурно, ни политически Украина не могла сопротивляться.

И третий момент – путинский шовинистический режим в России. Который живет идеей великой России, которая контролирует полмира и является определяющим полюсом мировой политики. А с другой стороны, которая считает, что человеческая жизнь ничего не стоит. И оккупация, войны – лишь инструмент достижения своих геополитических целей.

Есть три причины. Какую из них может решить «минский формат» или «нормандский»? Никакую. В этих форматах мы можем не допускать худшего, обмениваться «любезностями», договариваться относительно каких-то коридоров выхода из ситуации. Но эффективность и возможность достижения какой-то позиции будет связана как минимум с изменением хотя бы двух из этих трех элементов.

– Олег, с вашей точки зрения, стоит ли Зеленскому ехать на встречу с Путиным тет-а-тет, чтобы познакомиться? Какие политические издержки могут быть у избранного украинского президента если он встретится с Путиным?

Эти шутки свидетельствуют о том, что Зеленскому удалось с Путиным сыграть ту же игру, которую он запустил на президентской кампании с Порошенко

​– Думаю, что в ближайшее время мы уже, судя по заявлениям Путина, с этой его шуткой, которую он повторил два раза, интересно даже не то, что он сказал, а как он это говорил, было видно, что это заготовка, относительно того, что замечательно, что Украина будет выдавать россиянам паспорта, а мы будем – украинцам и придем к какому-то общему знаменателю в виде общего гражданства, с намеком на «единый народ».

Тогда возникает вопрос, а зачем Крым было оттяпывать, если мы – «единый народ». Нужно готовиться его возвращать?

Тем не менее, эти шутки свидетельствуют о том, что господину Зеленскому удалось с Путиным сыграть ровно ту же игру, которую он запустил на президентской кампании с Петром Порошенко.

– Только хотел спросить. Это очень напоминает президентскую кампанию в Украине: эта тональность, абсурд.

Путин с его шуточками – это уже попытка держать удар в ситуации, когда они понимают, что все равно его пропускают

​– Плотность заявлений со стороны России – реагирование на слова Зеленского. Одно слово Зеленского – два заявления из России. Это беспрецедентная ситуация. Для России создается коридор действий, в котором они реагируют и в котором им некомфортно реагировать. Путин с его шуточками – это уже попытка держать удар в ситуации, когда они понимают, что все равно его пропускают.

Это точно так же, как Петр Порошенко, записывающий видео. Это спуститься и принять правила игры своего соперника, имея лучшие карты на руках.

– Почему Зеленскому не поехать бы на эту встречу?

– Я думаю, что ему не просто надо бы, а ему придется поехать, представлять Украину на международных форматах. Другое дело, что сейчас в команде они работают, чтобы создать максимально комфортный для себя контекст, в котором будет происходить эта встреча. Чтобы уже информационное, виртуальное пространство было подготовлено, и чтобы Путину было максимально некомфортно.

Скорее всего, эта встреча будет в «нормандском формате». И раздача паспортов Россией связана со многими факторами. Один из них – создание этой повестки. Ведь Россия блокировала этот формат, рассказывая, что украинская власть недоговороспособна. И вот поменяется президент, изберут новую власть и тогда будем говорить. Президента избрали, ситуация для России ничем не улучшилась, а гораздо ухудшилась. Соответственно сейчас Россия пытается создать повестку, на которую будут вынуждены реагировать другие субъекты, чтобы на следующем «нормандском формате» обсуждали не вывод российских войск, не прекращение огня, не обмен пленными, а обсуждали, каким образом не раздавать паспорта. Ничего нового.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту

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