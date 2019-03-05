Близько 500 людей зібралися на Красній площі у Москві в 66-у річницю смерті Сталіна

Близько півтисячі людей зібралися у вівторок на Красній площі в Москві, щоб відзначити 66-у річницю смерті радянського диктатора Йосипа Сталіна. Щорічний поминальний захід, організований Комуністичною партією, відбувся біля могили Сталіна під кремлівською стіною.

Члени КПРФ влаштували щорічну акцію «дві гвоздики товаришу Сталіну» і роздавали квіти біля мавзолею Леніна.

Раніше сьогодні двоє активістів жбурнули гвоздики в бюст Сталіна біля його могили, прокричавши: «Гори в пеклі, кате людей, вбивця жінок і дітей!». Силовики затримали цих людей. Ними виявилися активісти громадського проекту «Декомунізація» Євген Сучков та Ольга Савченко, яких після складення адмінпротоколу згодом відпустили.

Тим часом кілька літніх людей зібралися за кількадесят метрів від акції комуністів, щоб закликати президента Росії Володимира Путіна припинити «прославляння» Сталіна по всій країні. Учасники заявили, що їхні батьки були ув’язнені або вбиті при сталінському режимі.

Сталін помер 5 березня 1953 року в віці 74 років. Мільйони людей були страчені, відправлені в табори ГУЛАГу в Сибіру і Казахстані під час його Великого терору 1930-х років. За офіційними даними, у 1930–1953 роках у справах ОДПУ-НКВС-МВС було засуджено 3,8 мільйона осіб, а розстріляли за період 1923–1953 років – 800 тисяч. Історики вважають, що ці дані занижені в декілька разів.

На їхню думку, із 1921 по 1953 рік у СРСР було арештовано і засуджено за політичними звинуваченнями близько 5,5 мільйонів осіб. За іншими підрахунками, в тюрмах і таборах з кінця 1920-х до 1953 року, коли помер Сталін, побували не менше ніж 20 мільйонів людей. Але ця статистика не враховує багатьох спецпереселенців, військовополонених та інтернованих.

Історики і критики Кремля кажуть, що при президентові Путіні російська влада прагне применшити злочини Сталіна і просувати його як «успішного менеджера» і «великого лідера».