Кувейт хоче інвестувати в українську систему лікування раку – МОЗ

Кувейтський фонд арабського економічного розвитку (КФАЕР) може надати Україні позику під інвестиційні проекти із лікування раку, повідомив заступник міністра охорони здоров’я Павло Ковтонюк.

Як зазначається на сайті МОЗ, найбільше Кувейт зацікавили проекти щодо онкології та трансплантації кісткового мозку.

«Ні для кого не секрет, що саме ці питання є найбільш болючими для нашої системи охорони здоров’я. Наприклад, цього року на програму «Лікування за кордоном» з держбюджету було витрачено близько 580 млн грн. Саме тому потрібні інвестиційні проекти, які б розвивали трансплантацію в Україні», — пояснив Ковтонюк.

Читайте більше тут: Якщо поставили діагноз – «рак»

За даними ВООЗ, онкологічні захворювання є однією з провідних причин смертності в світі. Медики реєструють близько 14 мільйонів нових випадків раку в рік. За прогнозами, в найближчі 20 років число хворих на рак збільшиться на 70 відсотків.

Наразі в Україні зареєстровано близько 950 тисяч онкохворих. Більше від 66 тисяч пацієнтів помирають від онкозахворювань, але це в три рази менше, ніж помирають від серцево-судинних захворювань.

Також цікаво: Моя книга буде не для онкохворих, а для тих, хто поруч із ними – волонтер, що бореться з раком

У МОЗ наголошують, що у третині випадків раку можна запобігти, якщо вчасно діагностуватися.