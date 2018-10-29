МОЗ витратить понад 26 мільйонів гривень на створення реєстрів для трансплантації

Міністерство охорони здоров’я планує закупити програмне забезпечення для створення єдиної інформаційної системи трансплантації на 26,3 мільйони гривень – відповідну заявку МОЗ розмістило на платформі державних закупівель Prozorro.
Згідно з повідомленням прес-служби, ще 1,9 мільйонів коштуватиме доступ до міжнародного реєстру донорів. Загалом у бюджеті на 2018 рік передбачено понад 28 мільйонів на розвиток системи трансплантації.
Інформаційна система трансплантації має включати в себе дев’ять різних реєстрів:
- реєстр волевиявлення особи щодо посмертного донорства або представника, який буде ухвалювати відповідне рішення
- реєстр волевиявлення представника щодо згоди на вилучення органів для трансплантації чи виготовлення біоімплантантів з тіла померлої людини;
- реєстр анатомічних матеріалів людини, призначених для трансплантації чи виготовлення біоімплантантів
- реєстр живих донорів
- реєстр живих донорів гемопоетичних стовбурових клітин
- реєстр реципієнтів
- реєстр осіб із трансплантованим анатомічним матеріалом
- реєстр закладів охорони здоров’я, що надають послуги з трансплантації чи пов’язані з нею, та інших суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльністиь, пов’язану з трансплантацією
- реєстр трансплант-координаторів
Як повідомляють у МОЗ, наразі йдеться про закупівлю послуг з розробки Єдиної державної інформаційної системи з трансплантації та доступу до міжнародної бази живих донорів кісткового мозку.
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«Донині в Україні був відсутній єдиний реєстр донорів, в якому би зберігалася вся необхідна інформація за світовими стандартами. Це – одна з головних перешкод трансплантації кісткового мозку в Україні. Поки такий реєстр відсутній, українцям роблять пересадку кісткового мозку від неродинного донора лише за кордоном – в Білорусі, Туреччині, Італії, Польщі», – зазначають у прес-службі.
Тендерні пропозиції на розробку системи МОЗ прийматиме до 26 листопада 2018 року. Аукціон має початися в січні 2019 року.
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