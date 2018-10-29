МОЗ витратить понад 26 мільйонів гривень на створення реєстрів для трансплантації

Міністерство охорони здоров’я планує закупити програмне забезпечення для створення єдиної інформаційної системи трансплантації на 26,3 мільйони гривень – відповідну заявку МОЗ розмістило на платформі державних закупівель Prozorro.

Згідно з повідомленням прес-служби, ще 1,9 мільйонів коштуватиме доступ до міжнародного реєстру донорів. Загалом у бюджеті на 2018 рік передбачено понад 28 мільйонів на розвиток системи трансплантації.

Інформаційна система трансплантації має включати в себе дев’ять різних реєстрів:

реєстр волевиявлення особи щодо посмертного донорства або представника, який буде ухвалювати відповідне рішення

реєстр волевиявлення представника щодо згоди на вилучення органів для трансплантації чи виготовлення біоімплантантів з тіла померлої людини;

реєстр анатомічних матеріалів людини, призначених для трансплантації чи виготовлення біоімплантантів

реєстр живих донорів

реєстр живих донорів гемопоетичних стовбурових клітин

реєстр реципієнтів

реєстр осіб із трансплантованим анатомічним матеріалом

реєстр закладів охорони здоров’я, що надають послуги з трансплантації чи пов’язані з нею, та інших суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльністиь, пов’язану з трансплантацією

реєстр трансплант-координаторів

Як повідомляють у МОЗ, наразі йдеться про закупівлю послуг з розробки Єдиної державної інформаційної системи з трансплантації та доступу до міжнародної бази живих донорів кісткового мозку.

Читайте також: «Трансплантація кісткового мозку в Україні: реальність або «місія нездійсненна»?​»

«Донині в Україні був відсутній єдиний реєстр донорів, в якому би зберігалася вся необхідна інформація за світовими стандартами. Це – одна з головних перешкод трансплантації кісткового мозку в Україні. Поки такий реєстр відсутній, українцям роблять пересадку кісткового мозку від неродинного донора лише за кордоном – в Білорусі, Туреччині, Італії, Польщі», – зазначають у прес-службі.

Тендерні пропозиції на розробку системи МОЗ прийматиме до 26 листопада 2018 року. Аукціон має початися в січні 2019 року.