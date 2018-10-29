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29 Жовтень 2018, Київ 13:36
Новини | Суспільство

МОЗ витратить понад 26 мільйонів гривень на створення реєстрів для трансплантації

Одне з нагальних завдань, повідомляють у МОЗ – отримати доступ до міжнародної бази живих донорів кісткового мозку

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Міністерство охорони здоров’я планує закупити програмне забезпечення для створення єдиної інформаційної системи трансплантації на 26,3 мільйони гривень – відповідну заявку МОЗ розмістило на платформі державних закупівель Prozorro.

Згідно з повідомленням прес-служби, ще 1,9 мільйонів коштуватиме доступ до міжнародного реєстру донорів. Загалом у бюджеті на 2018 рік передбачено понад 28 мільйонів на розвиток системи трансплантації.

Інформаційна система трансплантації має включати в себе дев’ять різних реєстрів:

  • реєстр волевиявлення особи щодо посмертного донорства або представника, який буде ухвалювати відповідне рішення
  • реєстр волевиявлення представника щодо згоди на вилучення органів для трансплантації чи виготовлення біоімплантантів з тіла померлої людини;
  • реєстр анатомічних матеріалів людини, призначених для трансплантації чи виготовлення біоімплантантів
  • реєстр живих донорів
  • реєстр живих донорів гемопоетичних стовбурових клітин
  • реєстр реципієнтів
  • реєстр осіб із трансплантованим анатомічним матеріалом
  • реєстр закладів охорони здоров’я, що надають послуги з трансплантації чи пов’язані з нею, та інших суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльністиь, пов’язану з трансплантацією
  • реєстр трансплант-координаторів

Як повідомляють у МОЗ, наразі йдеться про закупівлю послуг з розробки Єдиної державної інформаційної системи з трансплантації та доступу до міжнародної бази живих донорів кісткового мозку.

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«Донині в Україні був відсутній єдиний реєстр донорів, в якому би зберігалася вся необхідна інформація за світовими стандартами. Це – одна з головних перешкод трансплантації кісткового мозку в Україні. Поки такий реєстр відсутній, українцям роблять пересадку кісткового мозку від неродинного донора лише за кордоном – в Білорусі, Туреччині, Італії, Польщі», – зазначають у прес-службі.

Тендерні пропозиції на розробку системи МОЗ прийматиме до 26 листопада 2018 року. Аукціон має початися в січні 2019 року.

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