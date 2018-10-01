Нобелівську премію з медицини вручать за відкриття в боротьбі з раком

Лауреатами Нобелівської премії з фізіології і медицини 2018 року стали двоє вчених зі США і Японії Джемс Еліссон і Тасуку Хондзьо за відкриття в сфері боротьби з раком. Про це повідомив 1 жовтня Нобелівський комітет Каролінського інституту в Стокгольмі.

За повідомленням, вони відкрили терапію в лікуванні раку, яка використовує здатність імунної системи людини атакувати клітини ракової пухлини.

«Рак вбиває мільйони людей щороку і є одним із найбільших викликів для людського здоров’я. Стимулюючи здатність нашої імунної системи атакувати клітини пухлини, цьогорічні лауреати встановили зовсім новий принцип для лікування раку», – йдеться в оголошенні Нобелівського комітету.

За повідомленням, відкриття вчених зробило революцію в лікуванні раку і кардинально змінило погляд на те, як можна подолати цю хворобу.

Оголошенням лауреата Нобелівської премії з медицини і фізіології 2018 року стартує Нобелівський тиждень.

2 жовтня стане відомий лауреат премії у сфері фізики, 3 жовтня – хімії, а лауреата Нобелівської премії миру 5 жовтня оголосить Норвезький Нобелівський комітет.

8 жовтня Шведський центральний банк має оголосити переможця премії з економіки.

Шведська академія, яка вручає Нобелівську премію з літератури, повідомила, що цього року не обиратиме переможця через скандал, що спалахнув в установі, найбільший після заснування понад 100 років тому. Академія дійшла висновку, що не готова обирати переможця 2018 року, оскільки виявилася втягнутою у скандал щодо порушення сексуальних прав, що спонукало кількох членів правління залишити цю установу.

4 травня академія оголосила, що цьогорічну нагороду вручатимуть 2019 року.

Минулого року Нобелівську премію за дослідження в сфері фізіології і медицини присудили групі науковців зі США – Майклу Янґу, Джеффрі Голлу і Майклу Росбашу – за пояснення «біологічного годинника».

Церемонія вручення нагород відбудеться у грудні в Стокгольмі й Осло.

Сума Нобелівської премії становить 9 мільйонів шведських крон, це приблизно 1,1 мільйона доларів.