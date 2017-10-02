Нобелівську премію з медицини вручили науковцям із США за пояснення «біологічного годинника»

Нобелівську премію 2017 року за дослідження в сфері фізіології і медицини присудили групі науковців зі США – Майклу Янґу, Джеффрі Голлу і Майклу Росбашу за «відкриття молекулярних механізмів, які контролюють добовий ритм». Про це повідомив у понеділок Нобелівський комітет Каролінського інституту в Стокгольмі.

Повідомляється, що нагорода вручена за відкриття молекулярних механізмів, які контролюють так званий циркадний ритм. Вчені виділили ген, який контролює нормальний щоденний біологічний ритм, вони, зокрема, проводили дослідження моделей сну з 1980-х років.

«Вони змогли проникнути всередину біологічного годинника організму людини і пояснити його роботу», – повідомили в Нобелівському комітеті.

Росбаш працює в Університеті Брандейса в Массачусетсі, Янґ – в Університеті Рокфеллера в Нью-Йорку, а Голл – в Університеті штату Мен.

Нобелівський тиждень традиційно починається з оголошення лауреата в галузі медицини та фізіології. Далі стануть відомі імена лауреатів премії з фізики, хімії, літератури, миру, а також економіки. Церемонія вручення нагород відбудеться у грудні в Стокгольмі й Осло.

Сума Нобелівської премії становить 9 мільйонів шведських крон, це приблизно 1,1 мільйона доларів.