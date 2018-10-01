У Стокгольмі оголосять лауреата Нобелівської премії з медицини

Оголошенням лауреата Нобелівської премії з медицини і фізіології 2018 року стартує 1 жовтня в Стокгольмі Нобелівський тиждень.

Переможця оголосить Нобелівський комітет Каролінського інституту.

2 жовтня стане відомий лауреат премії у сфері фізики, 3 жовтня – хімії, а лауреата Нобелівської премії миру 5 жовтня оголосить Норвезький Нобелівський комітет.

8 жовтня Шведський центральний банк має оголосити переможця премії з економіки.

Шведська академія, яка вручає Нобелівську премію з літератури, повідомила, що цього року не обиратиме переможця через скандал, найбільший після заснування понад 100 років тому, щодо порушення сексуальних прав, що спонукало кількох членів правління залишити цю установу.

4 травня академія оголосила, що цьогорічну нагороду вручатимуть 2019 року.

Минулого року Нобелівську премію з фізіології і медицини присудили групі науковців зі США – Майклу Янґу, Джеффрі Голлу і Майклу Росбашу – за пояснення «біологічного годинника».

Церемонія вручення нагород відбудеться у грудні в Стокгольмі й Осло.

Сума Нобелівської премії становить 9 мільйонів шведських крон, це приблизно 1,1 мільйона доларів.