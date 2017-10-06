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06 Жовтень 2017, Київ 13:17
Новини | Міжнародні

Нобелівську премію миру отримає «Міжнародна кампанія за ліквідацію ядерної зброї»

Нобелівська премія миру 2017 року присуджена «Міжнародній кампанії за ліквідацію ядерної зброї»», повідомляє Нобелівський комітет. Цю організацію нагородили за «роботу з привернення уваги до катастрофічних наслідків від використання ядерної зброї».

У Нобелівському комітеті відзначили, що ризик застосування ядерного озброєння зараз «вищий, ніж будь-коли», зазначивши, що Північна Корея веде розробки в цьому напрямку.

«Це велика честь отримати Нобелівську премію миру за 2017 рік на визнання нашої ролі в укладенні Договору про заборону ядерної зброї», – вказала «Міжнародна кампанія за ліквідацію ядерної зброї» на своїй сторінці у Facebook.

Торік Нобелівську премію миру вручили президенту Колумбії Хуану Мануелю Сантосу за внесок у вирішення конфлікту з ліворадикального угруповання «Революційні збройні сили Колумбії» (ФАРК).

Згідно із заповітом шведського промисловця і винахідника Альфреда Нобеля, премії його імені присуджуються, починаючи з 1901 року, в п’яти номінаціях: фізика, хімія, медицина, література, а також премія миру. Розмір грошової частини Нобелівської премії становить близько мільйона доларів США. Вручення нагороди відбувається 10 грудня, в день смерті Нобеля.

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