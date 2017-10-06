Нобелівську премію миру отримає «Міжнародна кампанія за ліквідацію ядерної зброї»

Нобелівська премія миру 2017 року присуджена «Міжнародній кампанії за ліквідацію ядерної зброї»», повідомляє Нобелівський комітет. Цю організацію нагородили за «роботу з привернення уваги до катастрофічних наслідків від використання ядерної зброї».

У Нобелівському комітеті відзначили, що ризик застосування ядерного озброєння зараз «вищий, ніж будь-коли», зазначивши, що Північна Корея веде розробки в цьому напрямку.

«Це велика честь отримати Нобелівську премію миру за 2017 рік на визнання нашої ролі в укладенні Договору про заборону ядерної зброї», – вказала «Міжнародна кампанія за ліквідацію ядерної зброї» на своїй сторінці у Facebook.

Торік Нобелівську премію миру вручили президенту Колумбії Хуану Мануелю Сантосу за внесок у вирішення конфлікту з ліворадикального угруповання «Революційні збройні сили Колумбії» (ФАРК).

Згідно із заповітом шведського промисловця і винахідника Альфреда Нобеля, премії його імені присуджуються, починаючи з 1901 року, в п’яти номінаціях: фізика, хімія, медицина, література, а також премія миру. Розмір грошової частини Нобелівської премії становить близько мільйона доларів США. Вручення нагороди відбувається 10 грудня, в день смерті Нобеля.