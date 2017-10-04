Нобелівську премію з хімії отримала група вчених за розробку кріоелектронної мікроскопії

Нобелівська премія з хімії за 2017 рік присуджена швейцарцеві Жаку Дюбоше, американцеві Йоахіму Франку та британцю Річардові Гендерсону. Про це оголосила 4 жовтня в Стокгольмі Королівська шведська академія наук.

Нагорода присуджена за розробку кріоелектронної мікроскопії для визначення структури молекул з високою роздільною здатністю в розчині.

Нобелівський тиждень розпочався 2 жовтня з вручення премії з медицини. Її отримали американські вчені Джеффрі Голл, Майкл Росбаш і Майкл Янґ. Вони відкрили молекулярні механізми, які контролюють так звані циркадні ритми – «біологічний годинник» всередині живих організмів, що підлаштовує фізіологічні процеси під час дня.

У вівторок, 3 жовтня, Нобелівський комітет Королівської шведської академії наук присудив премію в галузі фізики Райнеру Вайсу, Беррі Берішу і Кіпу Торну. Вчені отримали Нобелівську премію за спостереження за гравітаційними хвилями.