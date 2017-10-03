Нобелівський комітет присудив премію з фізики дослідникам гравітації

Нобелівський комітет Королівської шведської академії наук присудив премію в галузі фізики Райнеру Вайсу, Беррі Берішу і Кіпу Торну. Вчені отримали Нобелівську премію за спостереження за гравітаційними хвилями.

Про виявлення гравітаційних хвиль, що утворюються при зіткненні чорних дір, було оголошено в 2016 році. Вчені використовували для цього Лазерно-інтерферометричну гравітаційно-хвильову обсерваторію (LIGO). Такі обсерваторії існують в двох місцях у США і дозволили виявити гравітаційну хвилю від злиття двох чорних дір на відстані близько 1,3 мільярда світлових років від Землі.

Нобелівський тиждень розпочався 2 жовтня з вручення премії з медицини. Її отримали американські вчені Джеффрі Голл, Майкл Росбаш і Майкл Янґ. Вони відкрили молекулярні механізми, які контролюють так звані циркадні ритми – «біологічний годинник» всередині живих організмів, що підлаштовує фізіологічні процеси під час дня.