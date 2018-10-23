(Друкуємо мовою оригіналу)

Они спасают подругу своими талантами: варенье, ёлочные игрушки, аукционы книг, лекции, концерты и фотосессии. Всё это друзья делают ради спасения молодой мамы и волонтера из Константиновки, которая борется с раком груди. Сама же молодая женщина говорит, что хочет быть по-максимуму загруженной и полезной другим. «Сейчас должна помогать ещё больше», – говорит она.

«Она просто светится добротой и готовностью спасти этот мир», – так говорят о Сире из Константиновки её друзья. Сейчас её друзья и семья пытаются не дать погаснуть своей «звёздочке»: в августе 2018-го Сирануш Арутюнян-Бозоян узнала, что у нее рак с метастазами. Сейчас она лечится в медицинском центре Anadolu в Турции. Но несмотря на болезнь, Сира не прекращает помогать другим. В своём родном городе она организовала благотворительную организацию «Светлячки» для тех, кто лечится от онкологии.

«В 2015 году я написала книгу «Светлячки». Тот отзыв, который она нашла у читателей, меня натолкнул на мысль о том, что, пока эту книгу обсуждают, хотя бы на константиновском уровне, попробовать на этой волне сделать что-то хорошее. И 5 января 2016 года я сделала самый первый благотворительный аукцион. Просто кинула клич по всем, кто что-то делал своими руками. Первый сбор прошёл для детской реанимации городской больницы. А потом мы решили, что нужно оказывать адресную помощь конкретным людям», – рассказывает Сирануш Арутюнян-Бозоян. И сейчас, когда Сира проходит курс химиотерапии, она не перестаёт участвовать в благотворительных акциях. Говорит, что теперь для неё это стало отдушиной.

Когда я сама заболела и попала в эту жесть, то подумала: может, я мало сердца вкладывала?

«Когда я сама заболела и попала в эту жесть, то подумала: может, я мало сердца вкладывала? Сейчас делаю эти акции намного душевнее. И мы сейчас очень радуемся, когда получается что-то для кого-то сделать. Мне это в радость. И если раньше старались выдерживать паузы между акциями, то сейчас гребём одновременно 3 штуки. Я хочу быть максимум загруженной и максимум полезной. Ведь столько людей бросилось мне на помощь, как я могу кому-то не помочь? Я сейчас должна помогать ещё больше», – говорит она.

О болезни

Мне было очень неловко, я отнекивалась, но сейчас я понимаю, что они сделали очень правильно

«Когда я узнала, что болею, то написала сообщение в наш рабочий чат «Светлячков». Я думала, что не всё так серьёзно, и мы сможем вытянуть сами. Но девочки создали свой чат, где меня нет, и там обсуждали, что они могут сделать. И тогда они решили запустить сбор. Мне было очень неловко, я отнекивалась, но сейчас я понимаю, что они сделали очень правильно», – отмечает Сирануш Арутюнян-Бозоян.

Ее лечение проходит в Турции – она говорит, что хотела лечится в Украине, но врачи не давали утешительных прогнозов, поэтому пришлось искать врачей за рубежом.

«Один только кибернож стоил 7500 долларов. Мы потратили за первую поездку 20 тысяч долларов. Процентов 90 – это была помощь обычных людей. Сейчас у меня четвёртая химия, она стоит 2700 долларов. Мне предстоит ещё две химиотерапии такой же стоимостью. На одну поездку тратится 3500 долларов. Потом мне ещё долго нужно будет принимать молекулярную терапию, каждые три недели, но это уже тогда, когда меня выведут в ремиссию. А это ещё около тысячи долларов каждые три недели».

«Врятувати Зірочку»

Чтобы не оставлять Сиру и её семью один на один с болезнью, друзья девушки создали страничку «Врятувати Зірочку», потому что Звёздочкой называли Сиру в студенчестве, рассказывает подруга Сирануш и администратор группы в Фейсбуке Катерина Пешко.

Сира сначала не распространялась о том, что у неё рак

«Сира всегда такая милая и прекрасная, и всегда готова помочь. Когда мы жили в общежитии, она всегда пыталась сделать для всех что-то доброе и приятное. После университета мы поддерживали общение. И когда я оказывалась в Константиновке, то я обязательно приходила к ней в гости. Там её семья по армянской традиции накрывала для меня огромный стол, и Сира проводила со мной весь день в ожидании поездов, веселила и знакомила со своими детками. Сама Сира сначала не распространялась о том, что у неё рак. Но её ребята из благотворительной организации сделали пост, из которого мы узнали, что Сира заболела. Мы сразу же начали писать Сире и узнали, что она не в очень хорошем состоянии духа», – рассказывает Катерина

Ей попались не самые лучшие врачи, которые ставили жуткие прогнозы, и у неё опускались руки

«Мы стали её морально поддерживать и говорить, что нужно бороться, – продолжает Катерина. – И стали делать страничку «Врятувати Зірочку». У человека, который болеет, и ему нужно постоянно ездить по врачам, у него нет времени на такую деятельность, у родных тоже нет возможности, они должны её поддерживать и зарабатывать деньги на лечение».

Вскоре на страничке начали появляться отклики людей, которые хотели помочь. Катерина устроила аукцион, выставив на продажу последнюю из тиража книгу Сиры – ее продали за 5 тысяч гривен.

Родные Сиры стали варить варенье и продавать его в счёт лечения

«Родные Сиры стали варить варенье и продавать его в счёт лечения. Это варенье безумно вкусное, потому что делается из того, к чему мы не привыкли – шелковица, апельсинчики, орехи. Мы же предлагаем присоединятся любыми возможными способами. У кого-то завалялись старые книги, которые он прочитал, и он теперь продаёт их для оплаты лечения. Кто-то делает ёлочные игрушки, и продаёт их через нашу страницу. Кто-то шьёт котоновые сумки, кто-то вяжет игрушки. И это прекрасно, что люди стали самостоятельно подключаться и предлагать всё новые идеи».

Фотосессии в помощь

Присоеденилась к акции и Катерина Жемчужникова, которая училась с Сирой в одном университете. Катерина стала предлагать людям фотосессии в обмен на то, что они перешлют деньги на лечение Сиры.

Уровень несправедливости, который сейчас ворвался в её жизнь, мне кажется просто невозможным

«Она очень много помогает людям. Кроме того, что она в медийной и литературной сфере работает, занимается благотворительностью постоянно. И этот уровень несправедливости, который сейчас ворвался в её жизнь, мне кажется просто невозможным. Я верю в то, что Сира боец. Она бегун на длинные дистанции с немалыми препятствиями. Но мы все можем помочь ей преодолевать эти препятствия. Уже есть несколько людей, которые захотели присоединиться и быть бесплатными фотографами, чтобы люди смогли перечислить деньги на помощь Сире», – рассказывает Жемчужникова.

Мечта

Сама же Сира сейчас проходит четвёртый курс химиотерапии и намерена бороться до конца. А ещё Сира мечтает и делится своими мечтами.

Хочется в Армению слетать, мне кажется, что душе моей очень туда надо

«Хочется небольшого душевного семейного праздника. Когда все родные рядом. Хочется в Армению слетать, мне кажется, что душе моей очень туда надо. А ещё очень хочу написать книгу. Она будет о моей борьбе. Она, наверное, будет не для онкобольных, а для тех, кто рядом с ними. Потому, что я сейчас знаю, как нужно разговаривать с онкобольными, а как лучше вообще себя не вести».

Но есть ещё и главная мечта, о которой Сира говорит в самом конце, почти шёпотом, чтобы не спугнуть: «А самая моя большая мечта – быть здоровой. Жить со своими детьми, и видеть, как мои дети идут в школу, в университет».

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