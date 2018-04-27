Більшість людей неправильно розуміє, що саме викликає рак

Чимало онкологічних захворювань можна попередити зміною способу життя. Для цього людині необхідно чітко розуміти, що саме може призвести до раку. Але, як виявило нове дослідження, більшість людей має неправильну уяву про те, які саме повсякденні звички можуть призвести до цього захворювання.

«Близько 40% випадкам раку можна запобігти зміною способу життя, але це в першу чергу залежить від того, чи громадськість знає причини захворювання. Нові дослідження показують, що навіть якщо люди і хочуть внести зміни в свій спосіб життя, щоб знизити ці ризики, вони просто можуть не знати, що дійсно викликає рак. Що ще гірше, вони можуть зосередити свої зусилля на цілком неправильних речах», – мовиться в статті в журналі Forbes.

У новому дослідженні, опублікованому в науковому журналі European Journal of Cancer, експерти опитали 1330 людей щодо можливих причин раку, і більше, ніж третина опитаних, вказували на харчові добавки або генетично модифіковані продукти, мобільні телефони або електромагнітні хвилі, прямий зв’язок із раком яких не був науково доведеним.

З початку століття зросла кількість людей, які вірять в недоведені причини раку

Керівник дослідження Самуель Сміт пояснює, що насправді неправильне розуміння факторів ризику захворювання є серйозним приводом для занепокоєння.

«У порівнянні з минулими дослідженнями з’ясовується, що з початку століття зросла кількість людей, які вірять в недоведені причини раку. Це може бути результатом змін у тому, як ми отримуємо доступ до новин та інформації через інтернет та соціальні мережі», – пояснив Сміт.

На думку експертів, не дивлячись на те, що це опитування мало місце в Британії, інформаційне середовище інших країн є досить схожим, тому ситуація навряд чи сильно відрізнятиметься.

Як виявили дослідники, молодші люди, як правило, більше усвідомлюють різницю між справжніми та міфічними причинами раку, якщо порівняти їх з людьми похилого віку.

Причиною цього може бути те, що молоді люди краще орієнтуються в соціальних мережах і здатні краще виявляти різницю між справжніми та фейковими новинами, йдеться в статті на сайті Live Science.

Важливо розбиратися

В сучасному цифровому світі інформація поширюється досить швидко, і люди часто не приділяють достатньої уваги її перевірці.

Десятиріччя наукових досліджень показали, що більшість видів раку є складними захворюваннями, викликаними поєднанням генетичних та екологічних факторів

Наприклад, якщо вірити заголовкам про результати останніх наукових досліджень, до захворювання на рак може призвести величезна кількість продуктів, серед яких кава, бекон, спаржа, пиво – багато кого бентежить інформація про зв’язок цих харчів із онкологією та часом навіть змушує відмовитися від них.

Це часто вводить людей в оману. Тому критики попереджають: важливо читати статті до кінця та критично до них ставитися.

Дуже часто результати досліджень ґрунтуються на дослідах із тваринами. «Миші – це не люди, і вчені добре знають, що моделі тварин не завжди імітують те, як хвороби «працюють» в людських тілах», – пояснює стаття в Business Insider.

«Десятиріччя наукових досліджень показали, що більшість видів раку є складними захворюваннями, викликаними поєднанням генетичних та екологічних факторів – дуже рідко причиною є щось одне», – йдеться в статті в часописі Futurism.

Тим часом, із розвитком технологій з’являється дедалі більше нових методів лікування онкологічних захворювань.

Наприклад, у Британії вже незабаром мають запровадити терапію CAR-T, яку до цього ліцензували лише в США.

«Лікування, яке є надзвичайно дорогим, працює за допомогою генетичної інженерії лімфоцитів для розпізнавання та знищення ракових клітин», – йдеться в статті The Guardian.

Незважаючи на значний розвиток технологій у 21-му столітті, боротьба з онкологічними захворюваннями все ще становить суттєвий виклик для вчених у всьому світі. Дослідження в цій сфері досягли значного успіху – від проведення операцій, які не так давно були єдиним методом лікування, до радіо- та хіміотерапії, і вчені продовжують пропонувати дедалі більш революційні підходи до подолання хвороби.