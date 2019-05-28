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28 Травень 2019, Київ 14:08
Новини | Політика

Україна буде домагатися зміни статусу Керченської протоки – Зеркаль

Азовське море стало останнім часом місцем численних провокацій з боку російських силовиків, в першу чергу прикордонників, які затримують судна, що прямують в українські порти або з них

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Україна буде домагатися надання Керченській протоці міжнародного статусу, заявила заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль в інтерв’ю «Радіо НВ».

За словами Зеркаль, надання Керченській протоці міжнародного статусу «зніме дуже багато питань» і «правову невизначеність», змусивши Росію забезпечувати свободу судноплавства для суден із третіх країн.

Як сказала заступник голови МЗС України 27 травня, зовнішньополітичне відомство направило ноту Росії, в якій зажадало від Москви виконати постанову Міжнародного трибуналу з морського права в Гамбурзі. Трибунал постановив, що Росія повинна звільнити захоплених минулого року в Чорному морі українських моряків і повернути Україні три військові кораблі.

Московський міський суд напередодні відхилив апеляційну скаргу на арешт 24 українських моряків, які перебувають в московських слідчих ізоляторах за звинуваченням у порушенні кордонів Росії.

Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков раніше заявив, що рішення Міжнародного трибуналу в Гамбурзі не вплине на долю моряків, яку повинні вирішити російські слідство і суд.

Україна і Росія в грудні 2003 року підписали Договір про співпрацю у використанні Азовського моря і Керченської протоки. Однак питання спільного використання досі не врегульоване.

Трибунал ООН зобов’язав Росію звільнити українських моряків – відео
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Трибунал ООН зобов’язав Росію звільнити українських моряків – відео

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Азовське море стало останнім часом місцем численних провокацій з боку російських силовиків, в першу чергу прикордонників, які затримують судна, що прямують в українські порти або з них.

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