Геращенко закликала Зеленського вимагати від Росії виконання рішення трибуналу щодо українських моряків

Перший віце-спікер парламенту Ірина Геращенко закликала президента України Володимира Зеленського виступити із заявою про необхідність дотримання Росією рішення Морського трибуналу ООН і негайного звільнення захоплених ФСБ біля берегів Криму українських військових. Про це вона заявила на засіданні дорадчої ради Верховної Ради України 3 червня.

«Я хотіла б сказати команді новообраного президента Володимира Зеленського, що це неправильно, що ми вже 10 днів не чуємо жодної вимоги президента і його команди до Росії – негайно виконати рішення морського трибуналу. Ми переконані, що під час першого візиту президента Зеленського в Брюссель, тема заручників, політв’язнів, військовополонених, повинна бути ключовою, як це завжди було під час усіх міжнародних переговорів президента Порошенко. І це була єдина тема, по суті, яку він піднімав по телефону з Путіним або в рамках нормандського формату», – заявила Геращенко.

Перший віце-спікер українського парламенту також висловила стурбованість тим, що «президента Зеленського, як і Путіна, не запросили на нормандські події, які відбудуться 6 червня, хоча президент Порошенко бував на цих зустрічах».

В Адміністрації президента поки не коментували заяву Ірини Геращенко.

25 травня в Гамбурзі була оголошена постанова Міжнародного трибуналу з морського права у справі захоплених Росією українських моряків. Відповідно до нього, Росію зобов’язали звільнити три українські кораблі – «Бердянськ», «Яни-Капу» і «Нікополь» – і 24 утримуваних українських моряків і повернути їх під юрисдикцію України. У Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що цей трибунал «не має юрисдикції» розглядати справу про захоплення українських моряків. А у Кремлі заявляли, що рішення Міжнародного трибуналу в Гамбурзі не вплине на долю моряків, яку повинні вирішити російські слідство і суд.

У Києві ж закликали союзників України до нових санкцій щодо Росії в разі, якщо вона не виконає постанову трибуналу, створеного за рішенням ООН. Серед можливих санкцій припускали ймовірні заборони певним типам російських суден заходити в порти інших країн.

25 листопада 2018 року в Чорному морі російські прикордонники і співробітники ФСБ Росії вчинили силове захоплення із застосуванням зброї трьох українських військових кораблів і членів їхніх екіпажів. Москва звинуватила 24 українських моряків у нібито «незаконному перетині кордону Росії».