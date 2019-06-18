Російські тюремники повернули українського моряка в камеру без гарячої води – адвокат

Військовополоненого українського моряка Дениса Гриценка, який перебуває в московському СІЗО, перевели в камеру без гарячої води в старому корпусі. Про це повідомив адвокат Микола Полозов.

У новій камері з кращими побутовими умовами Гриценко провів півтора місяці. Туди його переводили перед приїздом комісара Ради Європи з прав людини Дуньї Міятович.

«Досі залишається складна ситуація з листами. Приходять з дуже великою затримкою. Але зате Денис відповість на ті листи, які прийшли з різних країн, навіть з Австралії, наприклад», – зазначив Полозов.

За словами Полозова, Росія зобов’язана протягом тижня надати звіт трибуналу ООН з морського права про виконання його рішення щодо українських моряків.

25 травня в Гамбурзі була оголошена постанова Міжнародного трибуналу з морського права у справі захоплених Росією українських моряків. Відповідно до нього, Росію зобов’язали звільнити три українські кораблі – «Бердянськ», «Яни-Капу» і «Нікополь» – і 24 утримуваних українських моряків і повернути їх під юрисдикцію України. У Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що цей трибунал «не має юрисдикції» розглядати справу про захоплення українських моряків. А у Кремлі заявляли, що рішення Міжнародного трибуналу в Гамбурзі не вплине на долю моряків, яку повинні вирішити російські слідство і суд.

25 листопада 2018 року в Чорному морі російські прикордонники і співробітники ФСБ Росії вчинили силове захоплення із застосуванням зброї трьох українських військових кораблів і членів їхніх екіпажів. Москва звинуватила 24 українських моряків у нібито «незаконному перетині кордону Росії».