В ЮНЕСКО планують до квітня 2019 року провести моніторинг ситуації у Криму

Секретаріат ЮНЕСКО планує до квітня 2019 року реалізувати першу фазу прямого моніторингу ситуації в анексованому Росією Криму, повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ України.

У ЮНЕСКО хочуть промоніторити ситуацію «у сферах відповідальності ЮНЕСКО на основі параметрів, розроблених за результатами декількох раундів консультацій з українською стороною».

У МЗС України повідомили, що в керівництві ЮНЕСКО «високо оцінили взаємодію з Україною» в питанні прямого моніторингу в анексованому Криму.

В останній доповіді генерального директора ЮНЕСКО Одрі Азуле йшлося про погіршення ситуації в анексованому Росією Криму.

У жовтні 2017 року Міністерство закордонних справ України повідомляло, що представники ЮНЕСКО вирішили продовжити прямий моніторинг ситуації в Криму, який був припинений через анексію півострова.

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Призначений Москвою міністр культури Криму Аріна Новосельська запрошувала представників ЮНЕСКО особисто побувати на півострові й оцінити стан об’єктів культурної й історичної ваги.

Міністерство культури України стверджує, що через проведення російською владою в Криму робіт на території Бахчисарайського заповідника існує загроза руйнування головного корпусу Ханського палацу.

До списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО входить заповідник «Херсонес Таврійський» в анексованому Криму. Також кандидатами на внесення в список є Ханський палац у Бахчисараї, Генуезька фортеця в Судаку, Кримська астрофізична обсерваторія, Мангуп-Кале, Ескі-Кермен і Чуфут-Кале.